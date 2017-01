Carlos Parodi: ¿Qué pasa con la economía?

El MEF ajustó la tasa de crecimiento esperada para este año, de 4.8% a 3.8%. ¿Qué está pasando? Es posible plantear diversas hipótesis, pero desde mi punto de vista hay una central: la inversión privada sigue cayendo y es el motor del crecimiento. ¿Y por qué sigue disminuyendo?

En primer lugar, las expectativas al comienzo del gobierno eran demasiado altas. Todos creían que PPK arreglaría todo con su sola presencia. No solo no fue así, sino que no podía ser así. La economía no es un acto de fe ni tampoco magia. Hoy existe una desazón en la clase empresarial que lleva a que nadie quiera apostar por un negocio.

En segundo lugar, la confusión política por el caso Odebrecht genera más temor aun. Pensemos en un inversionista que observa los temas de corrupción, el que los ex presidentes sean al menos sospechosos, la nula credibilidad en la clase política y la sensación de que en nuestro país “todo se compra”. Si abre su negocio, esperará ganancias en los siguientes años. Y aquí aparece la tercera razón.

Razona así: “¿quién podrá gobernar al país en el 2021? Pregunto esto porque mi proyecto generará ganancias en unos tres años. Si todos son corruptos y el Poder Judicial no responde, ¿tiene sentido invertir? No, mejor espero”. “Más aun si veo que los grandes proyectos mineros o no existen, o no salen por los conflictos sociales. Por si fuera poco, la furia de la naturaleza obligará a destinar recursos, privados y públicos, que se pudieron usar de otra manera”. Todo esto sin contar el entorno económico externo incierto.

¿Cómo se sale de este círculo vicioso? Aunque no existe una receta, la historia económica muestra que se requiere de un proyecto grande, que sirva como señal de que el gobierno tiene las riendas del país. Algún proyecto minero, en infraestructura, etc. Luego, los demás inversionistas siguen. De lo contrario, los estimados seguirán ajustándose hacia abajo.