Carlos Parodi: Inversión en caída libre

Durante el primer trimestre de este año, la inversión privada cayó en 5.6%, mientras que la pública lo hizo en 16%. La inversión y las exportaciones son el motor del crecimiento de la economía peruana. La economía creció 2.1% en el mismo periodo gracias al aumento de las exportaciones de 12.2%, en particular de la minería, que creció en 17.2%.

Se pueden plantear diferentes teorías sobre la caída de la inversión, tanto privada como pública. Lo cierto es que sin una reversión de la caída libre de ambas, que comenzó en 2014 y va por su cuarto año, no es posible crecer de manera sostenida y menos generar empleo. Ese es uno de los grandes retos del gobierno.

No es posible sostener el crecimiento solo sobre la base de las exportaciones. El auge de los precios de los metales, que duró desde 2003 y terminó en 2011, y debemos acostumbrarnos a ello. Es muy difícil retomar las cifras de crecimiento de esos años, pero no por esa razón estamos condenados a no crecer. Ver las cosas así es un error.

La inversión privada no solo es la minería; también lo es la pequeña y mediana empresa. Más aún, la gran mayoría del empleo en el Perú se encuentra en empresas que tienen entre 1 y 5 trabajadores. Para invertir hay que creer en el futuro, al margen de los incentivos o programas diseñados por el gobierno. El empresario apuesta su dinero y espera una ganancia que depende de que le compren lo que planea producir y vender. Esto es cierto para empresas de cualquier tamaño y condición. Las expectativas son claves.

Al empresario hay que simplificarle la vida; menos trámites, como se dijo en campaña. Tiene que notar la mano del gobierno en hacer los procesos más fáciles y en una Sunat que lo acompañe y no lo ahogue. “Simplificar para destrabar” es una de las llaves. ¿No será que falta destrabar a los “destrabadores”?