Carlos Parodi: ¿Cómo volvemos a crecer?

Para revertir la desaceleración, debemos tener claro que necesitamos volver a crecer, lo que significa producir más.

Y esto solo se logra de dos maneras no excluyentes: o aumenta la cantidad de los factores de producción (máquinas, dinero, trabajadores, lo que significa elevar la inversión) o se eleva la productividad, es decir, se produce más con lo mismo. Ser más productivo es ser más eficiente.

¿Qué pasa en el Perú? Por el lado de la inversión, sabemos que está en caída libre. ¿Qué determina que un inversionista tome la decisión de abrir un nuevo negocio o ampliar el que tiene? Pues de la posibilidad de vender lo que espera producir, no importa si es pequeño, mediano o grande. Quiere decir que las expectativas (lo que cree que va a pasar) que tiene son claves. Pero también lo son para el comprador. Si no ve claro el futuro o teme perder su trabajo, entonces posterga decisiones de compra y es más cauto. La combinación de ambas razones ha frenado la inversión y no ha sido la falta de dinero. De ahí que se requiera de un cambio en expectativas; y ello se logra en el campo político y no en el técnico.

La economía es una ciencia social y sus resultados dependen mucho del comportamiento de las personas. Si todos creen que las cosas irán mal, pues no hay duda de que ese será el resultado. La política importa.

Por otro lado, elevar la productividad depende de muchos factores; pregúntese usted mismo lo siguiente: ¿qué necesita para producir más con los mismos recursos que tiene? ¿Tal vez mayor confianza? ¿Mayor capacitación? ¿Acceso al crédito? Cada caso es distinto, pero lo cierto es que no parece que estemos a punto de cumplir un año con un nuevo gobierno y nada de eso se haya movido: ni la inversión ni la productividad.

Y esto a pesar de las expectativas muy positivas al comienzo del gobierno, que se fueron diluyendo con el tiempo.