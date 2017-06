Carlos Parodi: ¿Es bueno que bajen los precios?

La respuesta parece ser obvia: claro que sí. En los últimos dos meses, los precios han disminuido -0.26% en abril y -0.42% en mayo, fenómeno que se denomina deflación. Esto no significa que todos hayan bajado, sino que en promedio han disminuido. Algunos pueden haber subido, pues la cifra es un promedio de los precios.

Más allá de eso, ¿por qué han bajado los precios? Una opción es que la razón sea una mayor oferta de bienes; como hay una cantidad mayor que se quiere vender, entonces los precios bajan, pero también puede deberse a una menor demanda. Como la gente cada vez compra menos, entonces los precios caen. Si observamos las cifras publicadas, parece que estamos en el segundo escenario. El consumo se ha desacelerado y la inversión, tanto pública como privada, ha caído.

¿Y eso es bueno? Claro que no. Le consulto, estimado lector, ¿usted invertiría, arriesgando su dinero, en un sector en el que observa que los precios están bajando? Yo tampoco lo haría. Lo que es bueno para unos (los compradores) no es bueno para otros (los vendedores). La deflación lleva a una menor inversión y, por ende, menor empleo, menor recaudación tributaria y más pobreza. Desde esa óptica, la deflación frena todavía más la economía, pues sin inversión no hay crecimiento ni empleo.

Por esas razones, el Banco Central, encargado de la política monetaria, no desea que haya deflación, sino que los precios suban “un poquito” que sea suficiente para atraer inversión, tanto pequeña, como mediana y grande. Desde 2007 existe una meta anual de inflación anual: 2% +/- 1%. La inflación del año debe ubicarse entre 1% y 3%.

Lo ideal es que la inflación anual se ubique dentro de la meta del Banco Central. Más nos hace daño, pero menos también. En economía no todo lo que parece “obvio” es verdad. Y esto no es una cuestión de ideologías.