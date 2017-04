Carlos Meléndez Guerrero: "El huaico le permitió a PPK bajar al llano”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Las cifras de la última encuesta de Datum para Perú21 siguen dando que hablar. El alza en la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la caída del alcalde Luis Castañeda son objeto de análisis en esta entrevista con el politólogo Carlos Meléndez. También opina sobre las diferencias de Kenji Fujimori y su partido, Fuerza Popular.

¿A qué se debe el ascenso del presidente en su aprobación y cómo puede mantenerse?

-El gobierno ppkausa es muy distante socialmente del electorado peruano promedio, pero la emergencia natural hizo el milagro de ver a un tecnócrata embarrado. Paradójicamente, el tecnócrata manchado de barro generó empatía con la gente. Eso es lo que la gente quiere, no quiere élites técnicas trabajando desde el gabinete solamente, quieren a alguien que se manche los pantalones, que se ensucien los zapatos.

¿El alza del presidente es producto del tratamiento que le dio una emergencia natural?

-El huaico le permitió bajar al llano, lo obligó a hacerlo, lo cual también tiene serias indicaciones porque la reacción fue buena, pero eso no asegura sostenibilidad. Si uno revisa los efectos que tuvieron los desastres naturales en la aprobación presidencial, casi siempre han sido positivos. En el terremoto de Pisco, Alan García subió exactamente 10 puntos entre agosto y setiembre del 2007. Pero fue un hipo. El asunto es volver ese gran impacto positivo en una tendencia permanente.

¿Uno o varios cambios ministeriales podrían ayudar a que se sostenga la aprobación del presidente por más tiempo?

-Equipo que gana no se cambia. Yo creo inclusive que la emergencia ha venido bien al interior del gabinete. Antes del huaico se estaba dividiendo, tenías por un lado a Zavala, por el otro a Nieto, tenías otros poderes ejecutivos como Vizcarra, Aráoz, generando tensiones, y la emergencia ha logrado limar ciertas asperezas. Pasar una emergencia juntos les ha dado más solidaridad.

¿La emergencia los ha unido?

-Exactamente, el duelo une a la familia y eso ha pasado. Se ha generado una cierta sensación de equipo.

Si por el Ejecutivo ve cierta unión, ¿cómo analiza la situación de enfrente, del fujimorismo? ¿Ve desunión entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori?

-No sé si se pueda hablar de desunión. Lo que sí creo que hay es un fujimorismo más equilibrado al interior. No diría que hay una división entre keikistas y albertistas, más bien creo que hay un liderazgo tradicional de Keiko Fujimori y un liderazgo emergente de Kenji, que es una suerte de producto de orfebrería de asesores y de políticos con experiencia, que creen haber encontrado en él un diamante en bruto porque, efectivamente, tiene recursos políticos que no tienen políticos promedio en el Perú.

¿Como cuáles?

-Reconocido públicamente, congresista más votado del país, tiene experiencia política, y hay una cuestión que a veces pasa inadvertida, que es el hecho que él tiene mucha empatía con la Fuerza Armada. Ojo con eso. Entonces, un sector del fujimorismo cree haber encontrado en él un diamante en bruto y lo están puliendo y lo están trabajando.

¿Ese sector es el albertista?

-Diría que es gente que ha sido marginada por Keiko Fujimori: ex congresistas, ex asesores, gente que se ve desplazada por nuevas figuras, por advenedizos, como les llaman. Muchos fujimoristas tradicionales ven a Salaverry, Galarreta, Alcorta en cargos directivos y dicen: ‘Oye, yo debería estar ahí’. Pero no digo que sean albertistas porque ves a Martha Chávez y Luz Salgado alineadas políticamente a Keiko. Esta división es, más bien, entre los que se sienten cercanos al poder y los que se sienten alejados.

¿Este sector está intentando usar a Kenji Fujimori?

-No, yo creo que están equilibrando las fuerzas. Y es bueno para cualquier partido político que exista la posibilidad de un recambio. El fujimorismo es personalista, siempre habrá candidatos con apellido Fujimori, pero al menos hay alternancia.

¿Y ve a Kenji Fujimori disputando el liderazgo del partido para postular en próximas elecciones?

-Creo que Kenji no tiene como horizonte el 2021, él ve su futuro con más largo plazo. Yo no veo una pelea entre Caín y Abel por el 2021. Yo creo que hay diferentes tiempos entre ambos.

¿Cuál es la tendencia de la popularidad del alcalde Luis Castañeda tras el duro revés en la encuesta de Datum?

-Ha recibido un golpe durísimo porque va directamente a su marca de ladrillo y cemento. Se le puede acusar de todo, de ladrón, autoritario, poco comunicativo, pero eso no lo golpea porque su marca es construir obras en zonas periféricas. Y justamente una de las obras que simboliza esta marca se cayó, se desplomó. Eso golpea el corazón de su imagen. Además, todo político tiene una esperanza de vida y Castañeda ya estaba jugando los descuentos. Este es ya un alcalde desgastado.

¿Ya cumplió su ciclo?

-Yo creo que cumplió su ciclo hace mucho tiempo. Es alguien que no ofrece algo nuevo para la ciudad, tiene una concepción de siglo XX.

Autoficha

“Soy Ph.D. en Ciencia Política por la U. de Notre Dame (EE.UU.), investigador post doctoral en la U. Diego Portales (Chile), socio principal de 50+1. Mi trabajo sobre identidades políticas negativas (fujimorismo/antifujimorismo) ha sido premiado por la academia norteamericana”.

“Según Datum, la mayoría está a favor de la iniciativa sobre medios de comunicación. Nosotros lo interpretamos como una amenaza para la libertad de expresión, pero la gente lo interpreta como una política de lucha contra la corrupción”.

“Estamos viendo el colapso del modelo democrático sin partidos. Algunas ONG , algunos reformólogos, están poniendo todas las esperanzas de cambio en una reforma. Yo creo que no necesitamos reformas sino un verdadero shock institucional desde el Ejecutivo y el Legislativo”.