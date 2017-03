Carlos Caro: “Sin agendas de Nadine no se archiva el proceso”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El ex directivo de Odebrecht Jorge Barata involucró con su declaración directamente a Nadine Heredia en los sobornos que entregó la empresa brasileña. ¿Qué pasos debe dar el fiscal del caso? El abogado Carlos Caro tiene algunas respuestas.

De probarse la entrega de US$3 millones de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, a Nadine Heredia, ¿configuraría delito?

La entrega de dinero no es delito porque Nadine no ha sido funcionaria pública y Humala en esa época tampoco lo era. Lo que habría que ver allí es si la plata que recibieron ingresó a su patrimonio y pudo haber fraude tributario. Esa es la hipótesis del fiscal Germán Juárez. Cuando abre la investigación preparatoria contra Nadine, y luego incorpora a Humala, su hipótesis delictiva es que hubo fraude tributario y luego hubo lavado de activos.

¿El primer delito que tendría que probar el fiscal es el de fraude tributario?

Claro, pero ojo que el fiscal no necesita probar a nivel de una sentencia.

¿Encontrar indicios?

Así es. Tendrá que ver si, en caso de que le hayan dado la plata, esta no fue declarada ante Sunat, es decir, si no pagaron el impuesto a la renta correspondiente. Eso configuraría un indicio serio de fraude tributario.

¿Cómo probar que lo que dice Barata es verdad? Porque primero habría que corroborar eso para luego ver si Heredia lo declaró ante Sunat.

Efectivamente. En ese tipo de casos se recurre a la prueba indiciaria. Los indicios que pueden usarse son, por ejemplo, la agenda de Nadine, el informe de la Policía de Brasil en que mencionan el proyecto “OH”, el dicho periférico de Martín Belaunde que habla de la entrega de dinero de Odebrecht a la familia Humala, que la empresa diga los nombres de las personas que trajeron el dinero al Perú o que exhiban los retiros bancarios del dinero.

¿Todos esos indicios reforzarían lo dicho por Barata?

Sí, y por ello el fiscal puede dar por probado el delito, debido a la prueba indiciaria. Y a partir de allí puede construir su caso de lavado de activos proveniente del fraude tributario.

Nadine Heredia dice que no recibió los US$3 millones. ¿Igual que Barata, tendría que sustentar su declaración con otros testimonios y documentos?

Lo que tendría que hacer es dar contraindicios. Es decir, una vez que la otra parte presenta indicios a la Fiscalía, refutarlos.

¿Este es el momento en el que debe refutar los indicios?

No. En este momento solo basta con que diga que no recibió nada. La Fiscalía tiene que poner sobre la mesa sus indicios para que luego los abogados de Nadine Heredia presenten los contraindicios.

En caso de que otra persona del Partido Nacionalista haya sido quien recibió el dinero, ¿se debilita la declaración de Barata, pierde credibilidad?

Podría ser un contraindicio fuerte, pero todavía no ha pasado.

Aun recibiendo un tercero el dinero, igual podría haber fraude tributario, ¿o no?

Si por ejemplo el tesorero del partido, Ilan Heredia, recibió el dinero y no lo declaró porque en los registros de la ONPE no están, él sería responsable.

¿El único perjudicado?

Salvo que se determine que Ilan era el testaferro de Nadine. Eso es lo que el fiscal tiene que investigar. La experiencia nos dice que en casos de lavado hay muchos testaferros.

¿Y si la plata salió o no del área de pago de sobornos de Odebrecht, y el origen ilícito de este dinero, debe ser valorado por el fiscal al momento de acusar?

Desde mi punto de vista, no es trabajo del fiscal comprobar el origen lícito o ilícito de ese dinero. El fiscal tiene que ver si hay plata que llegó a manos de Heredia, si no lo declararon y si lo lavaron. Él tiene que investigar el caso desde el momento en que Heredia recibió el dinero.

¿Qué papel juegan en este tema las agendas de la ex primera dama?

Son un indicio importante de la existencia de estos dineros. Ahora, hay que tomar en cuenta que, a raíz de las agendas, ya se han hecho varias diligencias para probar lo que ellas dicen.

¿Qué opina del pedido del abogado de Heredia para invalidar las agendas?

Sin ellas no significa que se archivará el proceso.

¿Pero cree que procederá o no el recurso del abogado?

La jurisprudencia del Perú se guía por la teoría de la proporcionalidad, la ponderación de intereses, según la cual, de acuerdo al interés que esté de por medio, en este caso el Estado, y más siendo un delito de lavado de activos, eso pesa más que la ilegalidad de la prueba. Es muy difícil que proceda este recurso a la luz de la jurisprudencia peruana.

¿La Fiscalía tiene los elementos necesarios para pedir prisión preventiva para Nadine Heredia u Ollanta Humala?

Yo creo que eso todavía es muy prematuro, porque este dicho de Barata se ha dado en enero y tienen que corroborarlo, validarlo, para poder dar un paso tan importante como la prisión preventiva. La investigación en esta etapa es reservada y está bien que se esté trabajando en silencio.

AUTOFICHA

“Soy doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Tengo estudios posdoctorales en el Instituto Max Planck, de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau (Alemania). Soy profesor en la PUCP , U. de Lima y la Academia de la Magistratura”.

, U. de Lima y la Academia de la Magistratura”. “Una persona no es funcionario público hasta que recibe sus credenciales del JNE . En la época en que Heredia y Humala habrían recibido dinero, no eran funcionarios. Por lo tanto, la sola entrega de dinero no es delito”.

. En la época en que Heredia y Humala habrían recibido dinero, no eran funcionarios. Por lo tanto, la sola entrega de dinero no es delito”. “Si Jorge Barata dijo que le entregó US$3 millones a Nadine Heredia en Perú, ella puede tratar de refutarlo diciendo que, por ejemplo, el movimiento migratorio de los funcionarios de Odebrecht no coinciden con las fechas en que supuestamente vinieron a nuestro país”.