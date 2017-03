Carlos Bruce: “No hay necesidad de cuestión de confianza”

Carlos Castillo @cdcastillin

El vocero de la bancada oficialista, Carlos Bruce, expresó seguridad respecto de que el ministro Martín Vizcarra saldrá bien de la interpelación de mañana. También señaló que confía en que ninguna bancada planteará moción de censura.

¿Qué espera mañana, como vocero oficialista, de la actitud de la oposición frente a la interpelación al ministro Martín Vizcarra?

Creemos realmente que la interpelación va a servir para que se absuelvan todas las dudas que los congresistas puedan tener sobre la adenda, para que se comprenda que el presidente Kuczynski no empezó de cero esta negociación, sino que partió de un pésimo contrato firmado por el gobierno anterior, y que en función de este mal contrato, se ha buscado la forma de mejorarlo. Los contratos ya firmados tienen fuerza de ley y no se pueden desconocer así nomás.

¿Pero usted reconoce que la adenda no es perfecta?

Sin duda. La adenda no es perfecta porque empezó de un contrato que no era perfecto. La adenda no es perfecta, pero es mucho mejor que el contrato original.

¿Cree que los audios sobre lo ocurrido al interior de Ositran, donde dos directores cambiaron de opinión y respaldaron la adenda motivando la renuncia de la presidenta de la entidad, pueden complicar la situación del ministro?

Cualquier cosa siempre va a ser utilizada por la oposición. Es un audio que se ha filtrado, pero que no muestra nada ilícito. Solo se muestra todo el proceso que pasaron los directores de Ositran para formar una opinión, algunos estaban a favor al inicio y cambiaron de opinión. Eso es normal, pero eso no significa, en lo absoluto, que haya algo irregular ni que complique al ministro Vizcarra.

Usted ha destacado que en esta oportunidad no percibe ninguna sensación en la oposición de promover una censura. ¿Cree que esa percepción suya se va a confirmar luego de la interpelación?

Estoy seguro de eso, de que no se propondrá ninguna censura, más aun en medio de esta emergencia. Vea usted, incluso hay congresistas que piden que se postergue la interpelación y el ministro pueda estar en funciones atendiendo la emergencia. Buscar una censura por algo que no está mal hecho es perjudicar a esos pueblos que quieren al Ejecutivo trabajando.

¿Y cómo se puede tomar la actitud inicial que tuvo el presidente Kuczynski de plantear una cuestión de confianza sobre el ministro Vizcarra cuando nadie había hablado de censura?

Mire, no es algo que el presidente Kuczynski haya repetido. Obviamente, el presidente tiene que respaldar a su vicepresidente, pero creemos que, dando el ministro Vizcarra toda la información que el Congreso le ha pedido y participando en el debate, se van a aclarar todas las dudas y se demostrará que lo único que se ha hecho es mejorar el pésimo contrato del gobierno anterior.

Algunos analistas consideran que la actitud que asumió el gobierno frente a la interpelación y censura del ministro Jaime Saavedra le significó perder puntos en vano porque se cambió al ministro y no pasó nada. ¿Cree que plantear una cuestión de confianza no es el mejor camino y, por el contrario, el gobierno se arriesga mucho innecesariamente?

Mire, la interpelación y censura al ministro Saavedra no solo le costó al gobierno. También el fujimorismo bajó algunos puntos. No ganó nadie, ni el oficialismo ni la oposición. Es lógico que todos aprendamos de nuestros errores. Además, creo que esta interpelación es, más que nada, un pedido de información y ahí va a quedar.

¿Se adelantó el presidente al plantear una cuestión de confianza cuando nadie habló de censura?

Yo solo veo que el presidente simplemente salió a defender a su vicepresidente y ministro de Transportes, como corresponde.

¿Se volverá a plantear la cuestión de confianza?

Por el momento, veo que no hay necesidad de la cuestión de confianza.

Usted habrá escuchado a algunos de sus colegas que han señalado que lo que buscan con esta interpelación son correcciones a la adenda. ¿Es posible modificarla?

Como la adenda no es un tema cerrado y el propio ministro ha dicho que debemos esperar el informe de Contraloría, creo que si hay alguna propuesta para mejorarla y esta pueda ser aceptada por la otra parte, porque ya hay contrato firmado, estoy seguro de que esa posibilidad se tomará en cuenta. Lo que sí hay que señalar es que no podrá ser posible romper el contrato, como por ahí algunos lo han señalado.

¿Cree que hay intereses fuera del gobierno y del Congreso que quieren ver una guerra y que se patee el tablero?

Siempre habrá gente alucinada que buscará que se patee el tablero, pero no es el ánimo ni del Congreso ni del gobierno. Hay una confrontación pero en democracia. Si no hubiera confrontación de ideas, estaríamos en una dictadura. Creo que hay madurez política en todas las fuerzas democráticas y sabemos perfectamente que nadie gana con intenciones descabelladas de recorte del mandato presidencial.

Autoficha

“Soy el vocero parlamentario de Peruanos por el Kambio y puedo asegurarle que la relación entre el Ejecutivo y la bancada oficialista ha mejorado en las últimas semanas. Mañana, en la interpelación, van a ver estas mejoras, hay una mejor coordinación con los ministros”.

“Yo insisto en que hay un alto nivel de entendimiento en el Congreso más allá de nuestras diferencias. He sido congresista de oposición por 10 años y comprendo perfectamente cuál es el rol que le corresponde. La confrontación es normal”.

“Tengo experiencia en manejo empresarial y en funciones en el Ejecutivo. Para mí, la solución a este problema con la adenda parte del informe de la Contraloría, especialmente en este marco de desconfianza. Estoy seguro de que la empresa también aceptará”.