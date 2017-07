Carlos Bruce Montes de Oca: "Yo no he escuchado hablar del indulto”

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce, hace un balance de la labor legislativa de su bancada en este primer año parlamentario, comenta las posibilidades de un diálogo entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Keiko Fujimori, además del indulto a Alberto Fujimori.

¿Cuál es su balance de la bancada de PpK en este primer año legislativo? – Al inicio de este Congreso éramos un grupo de personas que no se conocían y que venían de distintas vertientes. Hemos aprendido a buscar los puntos en común y, finalmente, a actuar como bancada. Tenemos que reconocer que hubo diferencias al inicio pero, hoy en día, somos una bancada cohesionada.

¿Cree que llegaron a ser la bisagra que necesitaba el gobierno en su relación con el Congreso? – Muchas de las leyes importantes que se necesitaban se dieron en el Parlamento gracias al accionar de los congresistas que actuaron como nexo con la mayoría de oposición. Obviamente, tenemos nuestra limitaciones, 17 votos de 130 es una limitación muy grande.

¿En el balance sí ayudaron? – Sin duda. Se dio el voto de investidura, la ley del presupuesto, se delegó facultades, se sacó la ley de reconstrucción. Además nos tocó articular en los casos en que los ministros estaban siendo injustamente cuestionados en el Congreso.

¿La solución a las tensiones entre Ejecutivo y Congreso es un nuevo diálogo entre PPK y Keiko Fujimori? – Yo creo que hay que separar las cosas. Van a seguir habiendo este tipo de pesos y contrapesos entre Congreso y Ejecutivo haya o no haya diálogo. Lo que tenemos que sopesar aquí es que este sistema no signifique la parálisis del Estado. El pueblo no ha votado por nosotros para que el Estado se paralice, sino para que nos pongamos de acuerdo.

¿Y el Estado ha llegado a paralizarse? – En gran medida, sí. Hay muchas cosas que se pudieron hacer más rápido. Fíjese, si bien se dio la delegación de facultades, hasta el último día del plazo se revisaron los decretos legislativos. Se tomaron cerca de 8 meses. Más fácil para el gobierno hubiese sido presentar un proyecto de ley. En ese caso hubo un exceso.

¿Hubo excesos del Congreso al fiscalizar al gobierno? – Así es.

¿Igual es necesario el diálogo?

Sí, es necesario justamente para no llegar a paralizar el Estado.

Pero ya se dio un diálogo entre ambos. ¿Hubo resultados? – El problema es que, cuando le preguntamos su posición a Fuerza Popular (FP), no te responden. La posición se toma momentos antes de producirse las votaciones. Diera la impresión de que hay un órgano externo que toma decisiones y las socializa en su bancada.

¿Una cúpula digita las decisiones? – Es una forma de tomar decisiones al interior de un partido que a mí no me gusta pero que respeto. Entonces, es impredecible cuál es la posición de FP. En cambio, si hubiera algún tipo de diálogo institucionalizado entre las cúpulas del Ejecutivo y de FP, se podría saber en qué temas se está de acuerdo y en cuáles no.

¿Ese mecanismo que, dice, usa FP para tomar sus decisiones es igual al de antaño? – En ese sentido tienen una cierta similitud.

¿No han cambiado? – Yo no podría decirte cómo tomaban sus decisiones en el Congreso antes porque yo no estaba allí, pero sí puedo decirte cómo toman sus decisiones ahora.

¿La confrontación se puede reducir indultando a Alberto Fujimori? – Son cosas distintas. El indulto al ex presidente Fujimori tiene que ver con un tema humanitario.

Pero es imposible evaluarlo sin ver el tema político. – Sí, pero primero es un tema humanitario que está enmarcado en ciertos parámetros de respeto a las decisiones que tomó el Poder Judicial. Por eso es que el presidente Kuczynski ha dicho que si hubiese una ley de arresto domiciliario, él la firmaría.

Pero el proyecto de Roberto Vieira fue mandado al archivo por los fujimoristas. – Ellos lo han desestimado, no nosotros.

¿Debe evaluarse una ley así? – Yo creo que sí, no solo por Alberto Fujimori, sino porque hay muchos presos de edad que tienen su salud resquebrajada.

¿La bancada de PpK podría presentar ese proyecto? – Podría ser. Esto debe ser parte del diálogo. Ahora, que todo lo que tiene que ver con Alberto Fujimori es un hecho político y polariza, sí, es una realidad.

En los últimos días se especulaba que el presidente estaría próximo a dar ese indulto a Fujimori. ¿Es un rumor o una realidad? – Yo no he escuchado a nadie al interior del Ejecutivo que esté planteando en estos momentos dar un indulto.

¿No está en la agenda del Ejecutivo ahora? – Yo no lo he escuchado.

¿Es un rumor, nada más? – A mí me da la impresión de que sí, pero eso tendría que preguntárselo al Ejecutivo.

Autoficha

“Soy economista graduado de la Universidad de Lima y congresista de la República desde 2006. Fui ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Alejandro Toledo entre los años 2002 y 2005, y fui militante de Perú Posible hasta el año 2011”.

“El gabinete ha tenido ya algunos cambios en estos meses y yo creo que el país necesita estabilidad. Algunos ministros están haciendo bien su trabajo, otros deberían mejorar, pero yo soy enemigo de estar cambiando a cada rato a los ministros”.