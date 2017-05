Carlos Bruce: "Me parece que la Contraloría se excedió"

Para el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, la Contraloría se excedió en sus funciones en su informe sobre Chinchero. Espera que con el próximo ministro de Transportes y Comunicaciones se defina la situación del aeropuerto.

Martín Vizcarra se fue del Ministerio de Transportes, pero el fujimorismo pide su salida de la vicepresidencia. ¿Cómo entiende eso?

Rarísimo, porque no hay ni una causal. ¿Por qué lo haría?

¿Se puede interpretar la salida de Vizcarra como un triunfo del fujimorismo?

No, no lo creo. Porque, en honor a la verdad, ellos no fueron los impulsores de la interpelación al ministro Vizcarra. Fueron Acción Popular y otros grupos.

Luis Galarreta ha señalado que esta situación de Chinchero pone en evidencia que el presidente Kuczynski y el premier Zavala aún están vinculados a “lobbies”.

Tendría que mostrar alguna evidencia. No está bien lanzar acusaciones de ese tipo. Que yo diga ‘tal congresista está vinculado al narcotráfico’ y no probarlo…

Él se refería a la actuación de la hermana del premier (Ximena Zavala) y las empresas a las que pertenecía la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli.

La hermana del premier trabajaba en esa empresa antes de que el señor Zavala fuera nombrado. Para evitar conflicto de intereses, ella renunció. Así que ahí no ha habido ningún tipo de lobby o cosa parecida. Además, el señor Vizcarra tomó decisiones absolutamente autónomas. A él nadie, ni el premier ni el presidente, le dijo: ‘Oye, sigue adelante con este contrato’. Él analizó y buscó lo mejor para el país.

Como lo ha dicho el congresista García Belaunde, ¿cree que esta situación terminó desgastando al Gobierno?

Es un hecho objetivo que esto no terminó bien. Cuando algo no termina bien, desgasta. Pero creo que hay que insistir en la posibilidad y necesidad de llevar APP al país. Me parece que es una buena opción, que aleja a la corrupción de obras públicas y que, además, cuando estas implican la operación de la obra que se construye, hay una predisposición a que la obra se construya bien, porque si no, va a tener que operar una instalación deficiente. El modelo me parece bien, pero empezó con un pésimo contrato.

La viceministra Molinelli dijo que el informe de Contraloría había sido político y no técnico, contrariamente a lo que ofreció Edgar Alarcón. ¿Usted piensa lo mismo?

Sí. Veo que es un informe que deja mucho que desear en términos técnicos, con cosas que son de antología. Por ejemplo, comparar la adenda con un modelo económico que figuraba en unos documentos de Proinversión y que no fueron recogidos en el contrato. Además, dice que la adenda, con respecto de ese modelo, genera una pérdida de US$40 millones al Estado, cuando lo correcto es comparar la adenda con el propio contrato.

Si todos coincidían en que el contrato inicial era desventajoso, ¿por qué el contralor recomendaría regresar a él?

Eso habría que preguntárselo al contralor. Y, ¿por qué hay 10 funcionarios acusados por la adenda que mejora el contrato? Por el contrato, que todos coinciden, inclusive los de la oposición, que es un pésimo contrato, no hay ninguna persona acusada. Que Contraloría haga su trabajo.

Entre los funcionarios que se recomienda denunciar está la viceministra Molinelli. ¿Eso no es un mensaje complejo para quienes tengan que ver contratos desde el Estado con empresas privadas?

Si tomamos en cuenta que es una adenda por la cual no se ha desembolsado ni un sol, sí que llama la atención.

Es decir, ¿cómo van a firmar contratos los futuros funcionarios si es posible que tras una revisión puedan ser denunciados?

Definitivamente, me parece que la Contraloría se excedió. Creo que fue un error darle facultad vinculante a la Contraloría para ver si la adenda continuaba o no. No se debió darle un rol que la Constitución no le da. Es un ente fiscalizador, no de interferencia.

El ministro Carlos Basombrío será interpelado, pero ya se habla de una censura. ¿Cree que él será la próxima víctima del fujimorismo?

Espero que no y espero que el fujimorismo no esté en el camino de estar colgando cabezas en su sala de honores como si fuera eso un rédito político, porque, al final, la gente no lo ve como una actitud positiva. A la gente no le gusta ver a una bancada que censura ministros solo por incrementar su galería de logros. Eso el fujimorismo lo sabe.

¿Cree que el tema del indulto está detrás de toda esta situación?

No lo sé. No tengo la capacidad de leer lo que la gente hace o deja de hacer. Espero que no. El tema del indulto nunca fue planteado. El presidente Kuczynski siempre dijo lo que estaba dispuesto a hacer. Que una persona de edad encarcelada pueda cumplir su sentencia en casa, con sus familiares alrededor, es un beneficio penitenciario grande y podría contribuir en mucho con la salud deteriorada que tiene el ex presidente.

¿Y cómo interpretamos que el fujimorismo archivara el proyecto de Roberto Vieira?

Para mí, fue incomprensible.

Autoficha:

“Soy economista graduado de la Universidad de Lima y congresista de la República desde 2006. Fui ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Alejandro Toledo entre los años 2002 y 2005, y fui militante de Perú Posible hasta el año 2011”.

“En la reconstrucción habrá que convivir con la Contraloría. Esta entidad ya aprendió que, en medio de la emergencia, no podían pedir absurdos. Supongo que el objetivo de ayudar a las personas afectadas hará que trabajemos de la mano”.

“El contrato no ha sido dejado de lado, no se ha resuelto. Esa fue una opinión del ministro Vizcarra. La posición del Gobierno es permitir que el nuevo ministro de Transportes analice el tema y proponga todas las opciones. Esto puede incluir el renegociar la adenda”.