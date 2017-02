Carlos Bruce: “Caso Odebrecht afecta a toda la clase política”

Carlos Castillo @cdcastillin

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, evalúa el escándalo del caso Odebrecht y la vinculación de Alejandro Toledo. Aseguró que en el Perú da la impresión de que es fácil hacer plata a costa de la corrupción.

La situación del ex presidente Toledo se complica y en Perú Posible sostienen que el ex mandatario le dio el tiro de gracia a su partido, ¿usted, que ha sido secretario general, cree lo mismo?

Pienso que sí, realmente es lamentable y decepcionante. Creo que, en líneas generales, la época postfujimorista ha sido igual o peor a lo sucedido en los años 90. Eso es muy decepcionante. Por supuesto, en los próximos meses veremos el más grande desprestigio de la clase política, y subrayo que el caso Odebrecht afectará a toda la clase política, hayan o no cometido actos ilícitos, todos vamos a ser vistos como corruptos, todos, incluso el fujimorismo, que no participó en los últimos gobiernos.

¿Y por qué cree que toda la clase política se desprestigiará con el caso Odebrecht?

Porque simplemente el pueblo no va a distinguir quién delinquió y quién no. Basta que alguien haya sido ministro de Toledo para que sea comprometido, lo mismo que los fujimoristas en su gobierno, y los apristas y los nacionalistas. Hay que hacer un mea culpa. Si esto ha ocurrido, significa que la clase política no ha sabido fiscalizar los recursos del Estado. En un grupo puede infiltrarse un pillo, se le detecta y se le separa, pero cuando esto trasciende a un partido político, entonces algo ha fallado.

Usted se aleja de Perú Posible de mala manera, ¿percibió corrupción?

Cuando rompimos con Toledo por serias diferencias, no lo veía como un corrupto. Recién cuando se descubre lo de Ecoteva y resulta obvio lo que se había hecho, ahí comienzo a pensar que no era la persona honesta que todos creíamos.

¿En qué falló la lucha anticorrupción postfujimorismo?

Se falló porque las instituciones que tenían esa tarea no hicieron bien sus funciones. ¿Cómo se puede explicar que haya seis u ocho presidentes o ex presidentes regionales presos o procesados y que pronto es probable que tengamos a algunos ex presidentes de la República en esa situación? Da la impresión de que en el Perú es fácil hacer plata a costa de la corrupción y que la posibilidad de que seas atrapado es muy baja. Se requieren políticas de Estado de largo plazo, reformando instituciones y destacando valores en los jóvenes.

¿Cuál es su opinión sobre la presencia de Eliane Karp en este tema? Incluso ha salido con una severa advertencia al presidente Kuczynski.

No voy a hablar de una dama porque no me parece correcto. Solo voy a decir que ella está haciendo acusaciones muy graves en contra del presidente Kuczynski; por lo tanto, dada la magnitud de esos hechos, debería venir aquí, al Perú, con su marido, y aquí hacer las acusaciones, y aquí las investigamos para saber si son ciertas, pero no pueden denunciar cómodamente desde el extranjero.

¿Usted cree que la señora Eliane Karp está al tanto de los presuntos hechos señalados en las revelaciones de Jorge Barata en contra de Alejandro Toledo?

Realmente, no lo sé. Lo que sí es obvio es que ella (Eliane Karp) conocía perfectamente todo lo que era Ecoteva, su madre está metida ahí. Entonces, si hay un brazo comunicante entre los pagos de Odebrecht y Ecoteva, entonces la probabilidad de que conozca lo primero es bastante alta.

¿Puede tener éxito Toledo argumentando una persecución política?

Yo creo que el hecho de decir que hay una persecución política podría ayudarlo con alguna solicitud de asilo. Por eso lo está haciendo. Yo, en el lugar del presidente Toledo, vendría al Perú a dar la cara para de una vez demostrar su inocencia

Se está vinculando a la ministra de la Mujer, Ana María Romero, por haber presidido la ONG de Toledo que recibió dinero de Odebrecht. Hay quienes piden su renuncia…

Para nada se justifica un pedido de renuncia a la ministra. Hoy quieren juzgar actos que ocurrieron 10 o 12 años atrás con la información que se sabe ahora. Hace 10 años atrás, nadie sospechaba de que el presidente Toledo recibía dinero ilícito y, por lo tanto, la señora Ana María Romero aceptó trabajar en una ONG que se estaba formando con aportes privados. Si ella hubiese sabido hoy que ese dinero era ilícito, no hubiera aceptado.

Pero ya se conocía que Odebrecht tenía problemas en Brasil.

La participación de ella es la misma de los partidos que participaron en alianza con Toledo. Yo estoy seguro de que si Acción Popular o Somos Perú hubieran sabido, no habrían postulado en la misma lista parlamentaria en 2011 ni habrían apoyado ese año la candidatura de Toledo. Es el mismo argumento que vale para el caso de la ministra.

¿Usted confía en que nadie en el gobierno de Kuczynski está comprometido con los actos ilícitos del caso Odebrecht?

Yo estoy convencido de que desde ministros hasta el presidente no existe nadie que esté comprometido. No puedo decir lo mismo de los funcionarios de mando intermedio que están en el Estado, algunos de los cuales se encuentran en sus puestos desde hace varios años.

Autoficha

“Soy congresista y vocero de Peruanos por el Kambio. He sido parlamentario de Perú Posible, ministro de Vivienda en el gobierno de Toledo y secretario general de Perú Posible, y me apena la crítica situación por la que está pasando ese partido que hace pocos años fue gobierno”.

“Yo admiraba a Alejandro Toledo. Lo recuerdo en los días de las luchas por recuperar la democracia, incluso arriesgando su vida. Ahora parece un persona distinta. Jamás me imaginé a Toledo comprometido en denuncias tan graves”.

“De este escándalo hay que sacar algo bueno, elevar los estándares de conducta de quienes asumen la administración de los recursos del Estado. Hay que potenciar las entidades de control, como la Contraloría y las procuradurías. Aquí este gobierno ha dado un paso importante ”.