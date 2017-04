Carlos Basombrío: "Las cifras dicen que hay una mejoría”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Dirige una de las carteras más complicadas del Estado, pero menciona avances en su sector. El ministro Carlos Basombrío repite más de una vez que estas mejoras no son suficientes y que está trabajando para darle más seguridad a la población. Al final de la charla, defiende la capacidad de la Policía y dice que “son tonterías” pedir que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. “Menosprecian a nuestros efectivos”, concluye.

¿En qué consiste el Decreto Legislativo 1268, que la Comisión de Constitución recomendó al Pleno derogar?

Este decreto produce modificaciones en el régimen disciplinario de la Policía, modernizándola, haciéndola más eficiente, dándole más garantías, porque antes el fiscal juzgaba y luego se entraba a una segunda instancia. Ahora eso se ha separado y hay un instructor, un fiscal, que acusa, y hay alguien que juzga.

¿Cómo califica lo dictaminado por Constitución?

Lo que ha sucedido en el Congreso es muy extraño. Ellos deben ver si el decreto es constitucional o no. Hay un grupo de la Comisión de Constitución dedicado a eso, lo preside Úrsula Letona, y el 7 de marzo votó por unanimidad diciendo que era constitucional, lo mandaron a la Comisión de Constitución y esta, a su vez, lo envió al Pleno. Pero un mal día un congresista, Marco Miyashiro, se quejó, dijo que no puede ser porque no había doble instancia, y decidieron regresarla a la comisión; los mismos que votaron a favor cambiaron su voto y se tumbaron todo.

¿Qué causaría si finalmente lo deroga el Pleno?

Esta medida causaría un desorden legislativo y un retroceso de 8 o 10 meses nada más para volvernos a adecuar a este cambalache que están haciendo.

¿Qué acciones tomaría el Ejecutivo si se llega a derogar este decreto?

Nosotros no estamos cerrados. Sabemos que somos minoría, que ellos tienen los votos. Estamos dispuestos a, si eso salva la norma, negociar el tema de la doble instancia. A nuestro juicio, eso va a hacer más largos y tediosos los procesos para los policías, pero qué vamos a hacer, ellos tienen los votos. No tiene sentido lo que están haciendo, es un perjuicio innecesario a la Policía por razones políticas.

A propósito del operativo en el que se detuvo al alcalde de Chilca, ¿la Policía prepara más acciones similares contra autoridades en ejercicio?

Este fue el operativo 56 y en todos se han destruido organizaciones criminales. Este es el segundo en Lima y ha tenido la notoriedad merecida del caso. Es un trabajo paciente. Ha demorado 8 meses. No es que se termine uno y empiece otro. En paralelo hay varias operaciones que van avanzando.

¿Cuántas?

Decenas. Muchas. En Lima y en otros lugares del país. Vamos a tener muy buenas noticias la próxima semana con un caso grande que va a dar mucho que hablar. Hay decenas de megaoperativos en preparación.

¿Se sigue aumentando el número de investigadores en la Policía?

Nosotros planteamos en el plan de 90 días incorporar 500 nuevos efectivos para la investigación criminal y lo hicimos. Van a salir nuevos policías, esperamos que en agosto, y dentro de ellos va a salir un buen grupo para investigación criminal.

¿Qué índices de delincuencia baraja el Ministerio del Interior en este momento?

Sé que el trabajo es largo y que nos va a tomar mucho tiempo producir resultados importantes, pero usando cifras del Instituto Nacional de Estadística de Informática (INEI), puedo decir que empezamos a mejorar. Por ejemplo, la victimización de un hecho delictivo entre setiembre de 2015 y febrero de 2016, comparado con setiembre de 2016 y febrero de 2017, ha bajado de 32.9% a 26.5%.

¿Son las cifras que esperaba?

En el caso de victimización, ha bajado más rápido de lo que yo esperaba. Nos hemos propuesto llegar a 24% a mitad del gobierno y ya estamos en 26.5%. Hay avances, pero la percepción de inseguridad es muy alta. No pretendo decir que la situación está controlada, solo digo que las cifras frías que no produzco yo dicen que hay una mejoría.

Hay una percepción de que los delitos menores, como el combazo, se producen con más frecuencia. ¿Esa percepción es real?

Hay algunos casos que nos preocupan. Nos falta esa capacidad de cerrar un lugar con rapidez cuando se produce un hecho delictivo. Estamos empleando un nuevo sistema de patrullaje que va produciendo resultados. Por ejemplo, yo no aseguro a nadie que no va a haber asaltos a bancos, pero, de hecho, entre noviembre y diciembre hubo como 7 y en los últimos meses hubo 1 en todo el Perú.

¿El convenio con Asbanc (Asociación de Bancos del Perú) se renovó?

Está al 99%, ya está todo acordado, pero es un trámite. Y ahora viene pronto lo de los celulares. Mientras se establece el sistema final que va a permitir que apenas pongas un chip en tu celular que no es el tuyo se da una alerta y te mandan un mensaje que dice “señor, regularice su teléfono porque no está en orden, o sea es celular robado”, vamos a ir ubicando semana tras semana el número de celulares que van siendo anulados con la base de datos que ya tenemos.

Autoficha

“Soy ministro del Interior desde el inicio del gobierno. El megaoperativo que permitió la captura del alcalde de Chilca fue una estrategia que empezamos ni bien empezamos nuestra gestión. Esta es la única forma de enfrentar exitosamente a las organizaciones criminales”.

“En el programa de recompensas hemos pasado de 30 casos a 1,380, y de capturados hemos pasado de 9 a 242, y todos los días cae uno, dos o tres. Nos hemos propuesto tener a mitad del gobierno 5,000 en el programa y 1,500 capturados”.

“Yo estoy sorprendido con la lentitud de la Fiscalía para investigar los incendios de los almacenes del Ministerio de Salud y de Larcomar. Nosotros entregamos el informe policial. En el caso de Larcomar, indicábamos que el incendio no fue por causa fortuita”.