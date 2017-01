Beto Ortiz: El nivel del debate

¿Está “preparado” el Perú para el matrimonio igualitario?

“Ordenan reconocer matrimonio homosexual” –rezaba el muy factual titular de portada de El Comercio del martes último. En la foto principal, Óscar Ugarteche, el brillante economista peruano y catedrático de la Universidad Autónoma de México, aparecía abrazando a Fidel Aroche, su esposo desde hace seis años. La información es harto conocida: un fallo del Poder Judicial peruano había dispuesto que el matrimonio de ambos hombres, realizado en México, debía ser reconocido aquí e inscrito en el Reniec pues lo contrario sería discriminatorio y contrario a nuestra Constitución. Yo estaba fuera del país y me había enterado de la noticia el día anterior, vía un e-mail colectivo en que el propio Ugarteche nos enviaba el texto de la sentencia diciendo: “El primer fallo jurídico peruano a favor del matrimonio gay. 35 años después de que comenzamos la lucha y décadas que algunos la olvidamos. Abrazos, Óscar”.

Cualquiera que fuera a ser el desenlace en un país maravilloso como el nuestro, el fallo me pareció, en verdad, histórico, de modo que tomé una imagen de la primera plana del decano y la colgué en Facebook. Y, para que las personas pudieran informarse antes de lanzarse a opinar, también posteé –no sin cierta ingenuidad– el íntegro del fallo judicial, que muy poquitos leyeron. El post –visto por 266,888 personas al cierre de esta edición– acumuló un total de 928 comentarios que me tomé el trabajo de leer con detenimiento, uno por uno. Y, aunque no tengo el conteo exacto, las opiniones mínimamente respetuosas fueron escasas y créanme que, al terminar, tuve la sensación de haber sido insultado 800 veces consecutivas –o más exactamente– de haber recibido 800 escupitajos en la cara. La verdad, terminé exhausto, triste, literalmente: enfermo de la panza. Me tomaría el resto de esta página intentar describir –que no explicar- semejante alarde de ignorancia, de odio, de violencia, así que he preferido ofrecerles una exquisita selección de algunas de las más llamativas perlas cultivadas que encontré y que, en salvaguarda de mi hígado y haciendo acopio de paciencia y buen humor, intentaré comentar líneas abajo con la seriedad que se merecen. Nota: todas las faltas de ortografía han sido corregidas por elemental respeto a la inteligencia del lector.

Lo único que queremos saber es cuál es el muerde almohada y cuál es el muerde nuca.

Roly Marinos

Lo sé perfectamente, Roly. Eso es lo único que les interesa. Lo tengo claro. Apenas ven una pareja de hombres, esa es la fantasía automática que aparece en la cabecita morbosa de todo macho, ¿verdad? Quién se la empuja a quién –eso es lo único que necesitan imaginarse. Oh. Qué asco, qué miedo, qué oscura fascinación, ¿verdad, Roly? Bien interesado te veo, bien curiosito. La próxima vez, quédate con la duda adentro.

Tranquilo, rosca, que de todas maneras en el Perú saldrá un grupo como ISIS .

Roberto Nubes

Uf. Bueno. Tamaño despliegue de humanismo me exime de mayores comentarios. ISIS . No voy a bromear con tragedia semejante.

¿Qué mierda es esto? ¿Cómo no vienen los del MRTA ? ¡Estos gays escandalosos que quieren joder los derechos humanos! No estoy en contra de esos que dizque se aman, está bien, pero… ¡ámense sin escándalo!, ¡tírense entre sus cuatro paredes!

Alex Gabriel Encarnación Arcce

El 31 de mayo de 1989, seis terroristas del MRTA irrumpieron en el bar Las Gardenias de Tarapoto y asesinaron a ocho homosexuales porque los consideraban “lacras sociales”. Los matarifes de Sendero Luminoso también llevaron a cabo una serie de ejecuciones homofóbicas que eran realizadas luego de castrar a sus víctimas a las que les colgaban del cuello letreros que decían: “Así mueren los maricones”. Por lo menos, medio centenar de peruanos fueron asesinados en razón de su orientación sexual. Es esto lo que produce tanta nostalgia a personas como el señor Encarnación.

Siempre sacan homosexuales en el periódico, ¿y el resto de pecadores, qué?, ¿se olvidaron de los fornicarios, ladrones, idólatras?

Rosaura Ruiz Fonseca

Los idólatras, Rosaura, hay que denunciar a tanto pecador que idolatra a Maluma porque para los fornicarios no hay periódico que aguante. Olvídate. No hay cama pa’ tanta gente.

Un hombre es un hombre, lo tiene en su ADN , en sus cromosomas. Lo mismo pasa con una mujer: uno está diseñado para el otro con el único fin de perpetuar la especie humana. Lo demás es engañarse a sí mismos.

Gustavo Sánchez

Estimado reproductor: Qué difícil encontrar un lugar dentro de una humanidad que tú divides en apenas dos grupos: sementales y vacas lecheras. ¿Cómo haríamos? Yo no fui diseñado para ser ninguna de las dos cosas. Como diría Juan Gabriel (que, al igual que tú, tuvo como único fin perpetuar la especie): no me diseñaron para amar. Lo tengo en mi ADN . Nadie fue diseñado para mí.

El mundo está de cabeza, es difícil entender eso, mañana saldrá un personaje declarándole su amor a su gallina y diremos: ¡no podemos ser indiferentes!

Yuri Segovia

Exacto. Love is love. ¿Cuál es el problema? Yo, por mi parte, le declaro mi amor al ají de gallina ante el cual nadie podría ser indiferente.

Cuando te conviene hablas así… de todas formas eso nunca va a prosperar, porque es igual a pedir que la bigamia sea legal en el país.

Martín Ticona

Pucha, Martín, la bigamia en el Perú resultaría completamente innecesaria. Si ya todo el mundo tiene su firme y su falsa, sin problema. ¿O acaso alguien dice nada? Todos felices y contentos. ¡Qué bigamia ni qué ocho cuartos! Simplificación administrativa, hermano. Somos un país informal.

Preocúpense de la delincuencia, Beto, se te respeta pero hay prioridades, sé que te gustaría casarte y felicidades pero, primero, la seguridad ciudadana.

Olga Luisa Acevedo Navarro

Tan linda, Olguita, gracias por tus buenos deseos pero, la verdad, casarme no me gustaría ni un poquito. La sola perspectiva de dormir con la misma persona por el resto de mis días me resulta aterradora. No, thanks. Corro traslado de tu clamor al ministro Basombrío, eso sí.

No seas animal, tus mariconadas guárdatelas para ti solo, aprende a respetar, no es necesario que las compartas, no todos queremos ver esa clase de mierda.

Dante Hidalgo

Créame, distinguido señor Hidalgo, que nos acaba usted de enseñar a todos a respetar.

Calla, viejo rosquete.

Lenin Osorio

Rosquete desde chiquito pero ¿viejo? Vieja será tu vieja.

De todo lo que se ha opinado esta semana sobre el tema con la boca y también con algunas otras partes del cuerpo humano, mi frase favorita, la frase inspiracional, la frase visionaria, la frase ganadora de este debate es la siguiente:

Si seguimos en este engaño de que todo puede ser, entonces démosles a los niños de comer caca en vez de un pedazo de carne.

Juan Luis Cipriani

Este es, pues, el nivel del debate. Esta es mi tierra, así es mi Perú.