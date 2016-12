Avelino Guillen: “Odebrecht es una máquina de corrupción”

Fabiola Valle @valmenfa

“El caso Lava Jato en Perú es uno de los casos de corrupción más grandes del país. Se trata de una bomba”, manifestó el ex fiscal Avelino Guillen al referirse a los sobornos que habría pagado la constructora Odebrecht a funcionarios del país en los tres últimos Gobiernos. El ex magistrado nos pinta el panorama, cuestiona la actuación del Ministerio Público y hace algunas exhortaciones. Aquí su palabra.

Según un acuerdo firmado entre la Justicia de Estados Unidos y la constructora Odebrecht, la compañía reconoció el pago de sobornos en el Perú por US$29 millones a funcionarios gubernamentales con el fin de obtener contratos de obras públicas…

Me parece una suma exigua en relación al monto de las operaciones que ha tenido Odebrecht en Perú durante el 2005 al 2014, por más de 12 mil 500 millones de dólares. Hablar de una coima de US$29 millones me parece una suma modesta.

Insinúa que la coima en el Perú es superior…

Ese monto solo es del reconocimiento de culpabilidad ante la Corte de Nueva York. Aún hay que esperar las confesiones, en febrero o marzo, ante la Justicia de Brasil. Estoy seguro de que hay muchas más coimas en Perú.

¿Cómo operaba Odebrecht?

Odebrecht es una maquinaria de corrupción que habría estructurado todo un diseño muy importante con la finalidad de no ser detectado. No solo estamos hablando de nueve países en Latinoamérica sino también del África. Odebrecht tenía esa política, por eso es que crea empresas offshore y empresas fantasmas en paraísos fiscales como, por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas con la finalidad de que el dinero que envía de sus cuentas en Nueva York sea desplazado a estas empresas y a partir de estas hacer los pagos a los intermediarios de los funcionarios, a las autoridades a los cuales ellos corrompían.

Toda una maquinaria…

Ellos tenían un departamento exclusivo para operaciones estructuradas, una contabilidad paralela. Todo esto se cae cuando la persona encargada de manejar la contabilidad se acoge a la colaboración y brinda información importantísima.

En Perú, ¿quiénes son los responsables de estos presuntos actos de corrupción…?

Cómo es de conocimiento público se está involucrando a funcionarios de tres gobiernos: de Ollanta Humala, de Alan García y Alejandro Toledo. Los nombres los tiene Brasil y la Justicia norteamericana. En su momento, una vez que el equipo que se conforme analice la información de Brasil y de EE.UU., tendrán que pasar a brindar su manifestación. Los fiscales tienen que seguir la pista del dinero.

¿Qué papel le corresponde ahora al Ministerio Público?

Tiene que solicitar la colaboración de Brasil con el fin de obtener las declaraciones. En uno de los acápites del acuerdo al que ha llegado con la Corte de Nueva York se establece la obligación de parte de los ejecutivos de Odebrecht que se han acogido a esta colaboración de seguir brindando información de forma permanente.

¿Cómo es la figura en el Perú?

Ahí hay una dualidad. Acá las coimas se habrían manejado como pago de coimas a autoridades para obtener contratos y licitaciones, y lo otro su participación en el financiamiento de campañas políticas. La Fiscalía tiene que determinar cómo se suscitó en cada Gobierno. Lo que sí es claro es que del 2005 al 2008 se realizaron pagos de US$20 millones por la obtención de contratos. Esos pagos fueron periódicos. De lo que sí existen indicios razonables sólidos es de que se financió la campaña de Humala.

¿A qué nivel de funcionarios habría llegado el dinero?

Se conoce, a través de información periodística, quiénes son los intermediarios. Se tiene que investigar este dinero a quiénes llegaba. Este caso es un reto enorme para todo el sistema judicial peruano. Hay un manto de sospecha que involucra al Perú no solo desde Brasil sino también desde la Corte de Nueva York, que obliga un emplazamiento para los tres últimos gobiernos.

Los ex presidentes en cuestión y ex ministros han negado actos de corrupción…

El nivel de pago de coimas no es al jefe de una sección. Ellos transaban hasta con el mismo presidente. En Perú no es la excepción.

Un golpe bajo para el país…

El presidente Pedro Pablo Kuczynski debe dar un mensaje a la nación para que comprometa al Estado a respaldar con todos los recursos la actividad que realizará el Ministerio Público.

Una gran tarea para el sistema judicial…

El Estado tiene que brindar apoyo económico al Ministerio Público para que arme un equipo sólido porque se están enfrentando a un monstruo. Tiene que contar con equipos de peritos, se les tiene que brindar seguridad para que realicen su actividad con independencia y sin ningún temor. Así como reforzar y reconstruir, desde cero, la Procuraduría Anticorrupción.

¿Cómo califica la actuación fiscal en este caso?

Hay lentitud. No estamos al nivel de Brasil. Espero que el Ministerio Público recupere el tiempo perdido porque estamos hablando de este tema ya hace varios meses. Este caso es una bomba, y no sé si están preparados para enfrentar un caso de esta envergadura.

Autoficha

“Soy abogado de profesión. En 1981 ingresé al Ministerio Público y en 1994 fui nombrado fiscal superior de Lima.

Actualmente, no estoy trabajando para el Gobierno. Formé parte del equipo anticorrupción del entonces candidato y hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“La Fiscalía tiene que poner en su equipo de investigación a los mejores del Ministerio Público porque estamos ante una bomba. Luego, trazar una teoría del caso y luego de la revisión llamar a declarar a todos los ex presidentes y otros funcionarios”.

“La población en el Perú está resignada a vivir con la corrupción. Somos muy indiferentes. Los políticos revientan luces por todos lados con el fin de enredar el tema. Por eso, lo más inteligente sería que los políticos no se involucren en este caso. Este es un tema técnico”.