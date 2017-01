Avelino Guillén: "Nuestra reacción es lenta en el caso Odebrecht"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Las autoridades peruanas tienen al frente una transnacional de la corrupción, como fue calificada la empresa Odebrecht por algunos analistas. El ex fiscal Avelino Guillén afirma que es peligroso que “el sistema (judicial) esté paralizado” ante el caso Lava Jato y que la firma brasileña quiera “imponer los ritmos de la investigación”.

La Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público (MP) que recoja el testimonio de más de 75 ex funcionarios de alto nivel. ¿Es un paso importante?

El procurador anticorrupción está cumpliendo su trabajo. Está coadyuvando con la investigación del MP. El procurador no se debe limitar a tener la noticia de cómo van avanzando las investigaciones sino que aporta y toma iniciativas con la finalidad de ayudar al fiscal.

El procurador Amado Enco pidió que se amplíe el periodo de investigación, del 2001 al 2016. ¿Está de acuerdo?

La investigación contra Odebrecht tiene como punto de inicio la sentencia de la Corte de Nueva York. Y a fines de noviembre, hasta donde se conoce, es cuando el MP oficialmente inicia las pesquisas en relación a esta empresa que opera en el país desde 1979. En tal sentido, el marco de la investigación, en mi concepto, debe abarcar todos los proyectos de inversión en los que participó.

¿Desde que empezó a operar en el Perú, en 1979?

Por supuesto. Ayer he recibido noticias de pagos de sobornos de 1988 a importantes funcionarios del primer gobierno del Apra. Para mí la verdad no se puede lotizar, no se puede parcelar. La investigación tiene que ser completa y el Ministerio Público está en la capacidad operativa de abordar una investigación de esa envergadura. Lo tiene que hacer.

¿Realmente está en capacidad? No fue auspicioso el acuerdo al que arribaron con Odebrecht en Perú.

Si el MP lidera a un conjunto de instituciones para investigar este caso como la UIF, la Contraloría, procuradores, el Consejo de Defensa Jurídica… Es decir, si todos nos ponemos la misma camiseta se puede dar un avance. Hay que poner en marcha toda la maquinaria del Estado, porque aquí está en juego nuestro prestigio. Otros países están reaccionando con mayor eficiencia y rapidez, nuestra reacción es lenta, pero creo que ya es hora de que cada institución cumpla su rol.

¿Quién es el culpable del letargo en la respuesta del Perú ante la corrupción de Odebrecht?

Quiero pensar que por el estado de shock al conocer a un monstruo tan grande es que las instituciones peruanas están pasmadas, inmovilizadas, paralizadas.

Pero si no reaccionan ellos, ¿quién?

La opinión pública está alerta de lo que está pasando y la prensa está con la opinión pública. Es verdad que todavía no hay una reacción como debería ser. Espero que el Ejecutivo dé muestras claras y contundentes, medidas firmes, en el sentido de que el enfrentamiento contra Odebrecht es en serio y a fondo.

Porque quien investiga y acusa es el MP y quien sentencia el Poder Judicial, pero el Ejecutivo debe promover todo el proceso.

Claro. Odebrecht se ha dado cuenta de que el sistema peruano se ha paralizado, que no hay un trabajo muy rápido, eficaz, y están tratando de imponer los ritmos de la investigación.

¿Por qué cree eso?

Por ejemplo, si ve las declaraciones del representante de Obebrecht en el Perú, dice que no sabe nada y responde con evasivas. Lo que quiere Odebrecht es seguir operando. Para eso, no quiere un hostigamiento de parte del Estado peruano. Quieren marcar el ritmo de la investigación como si esta estuviese sometida a la voluntad de ellos, al aporte que puedan dar. Yo no estoy de acuerdo que se diga que las conversaciones entre la Fiscalía y Odebrecht son “acuerdo preliminar”. No es un acuerdo, es un reconocimiento de culpa, un allanamiento. Odebrecht reconoce que cometió actos delictivos y que ha tenido ganancias ilícitas.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, viajó a Brasil para reunirse con su homólogo. ¿Cuán importante es la cita?

Respaldo su decisión porque el clima con los fiscales en Brasil hoy no es óptimo. Ellos son muy celosos en guardar información.

Pero este caso no es nuevo. La Fiscalía peruana ya debió establecer un buen vínculo con sus pares en Brasil.

Bueno, eso le corresponde responder a las autoridades que han viajado en diversas oportunidades, pero es importante que el fiscal de la Nación establezca un vaso comunicante con el fiscal general de Brasil para facilitar la cooperación internacional.

El contralor Édgar Alarcón dijo que la Ley 28670 –promulgada el 2006 por el entonces presidente Alejandro Toledo y firmada por su entonces premier y actual presidente Pedro Pablo Kuczynski– limpió los contratos de Odebrecht para la ejecución de IIRSA Norte y Sur. ¿Cuánto se puede complicar la situación de Kuczynski?

He escuchado las declaraciones del presidente de la República en el sentido de que él se allana a las investigaciones del MP. Tiene que dar una explicación razonable y coherente de por qué se dio esta ley porque, bajo el impedimento que tenía Odebrecht, estaba prohibida de participar en la licitación de la Interoceánica.

Autoficha

“Fui fiscal superior durante varios años. En la investigación de Lava Jato la Fiscalía tiene total reserva. No conozco en qué periodo está investigando. Creo que en las pesquisas debe tomar en cuenta que Odebrecht trabajaba con seudónimos. Hay que descubrir los nombres”.

“En relación a la Autoridad Nacional de Transparencia han surgido varias críticas en torno a su independencia y respecto a que no tiene una fuerza coercitiva, no tiene dientes. Esperemos que el Congreso plantee cambios a esta entidad”.

“Que los cabecillas puedan acogerse a la colaboración eficaz me parece una medida interesante porque eso nos permite avanzar para la desarticulación de importantes organizaciones delictivas, de estructuras criminales, sobre todo con su vinculación a autoridades políticas”.