Los magistrados de la Sala Penal Nacional de Apelaciones le abrieron las puertas a Nadine Heredia para que viaje al extranjero a su gusto. Por el comportamiento que tuvo la ex primera dama durante el proceso por lavado de activos que afronta, el ex fiscal Avelino Guillén considera que debería tener mayores restricciones. Cree que el Ministerio Público se durmió en sus laureles.

¿Le sorprendió el fallo judicial que permite a Nadine Heredia viajar al extranjero sin pedir autorización?

Era previsible en razón de que la Fiscalía oportunamente no planteó las medidas restrictivas del caso. Inicialmente omitió solicitar como regla de conducta la autorización del juez para que ella pueda salir del país y ella viajó a Suiza. La Fiscalía trató de subsanar eso planteando la prisión preventiva, pero fue rechazada. Luego planteó la autorización del juez, pero eso debió solicitarlo desde el principio.

¿La principal culpable es la Fiscalía?

La Fiscalía no ha tomado las medidas de prevención sobre una situación que inexorablemente se iba a presentar (que viaje al exterior). Era previsible este fallo porque la señora Heredia se ha refugiado en que no hay peligro de fuga porque ha asistido a todas las citaciones.

¿Y no hay peligro de fuga?

Lo que pasa es que Nadine Heredia conoce muy bien cómo se mueve el sistema judicial. Entonces se está cuidando en cumplir con no dar el sustento a un probable peligro de fuga.

El abogado Wilfredo Pedraza dijo que los hijos, el esposo y el patrimonio de Heredia están en el Perú, y que por ende no hay peligro de fuga…

Pero sí hay entorpecimiento de la actividad de investigación que realiza el fiscal. Ha mentido sistemáticamente sobre las agendas. En el Perú yo puedo mentir o negar algo, pero a lo que no tengo derecho es a crear pistas falsas, a tratar de confundir al juez y al fiscal, y eso ha hecho Nadine Heredia. Aunado a ello, la penalidad por lavado de activos es superior de 4 años, estamos hablando de 15 años, y hay suficientes elementos que la vinculan con los hechos del delito. En consecuencia, sí había peligro de la actividad de investigación.

¿Y también está en peligro el proceso de investigación?

Creo que en la Fiscalía se han fortalecido de manera sustancial las pruebas incriminatorias contra la señora Heredia, el señor Ollanta Humala y los demás implicados en este caso. La Fiscalía cuenta con suficientes elementos probatorios como para ir diseñando una teoría consistente del caso. Ya han pasado más de 15 meses de cuando se incorporaron las agendas al proceso y ya es tiempo de que la Fiscalía culmine la labor de investigación.

¿Cree que la Fiscalía ahora planteará la prisión preventiva contra Heredia?

Para plantear la prisión preventiva tendría que, previamente, recabar la documentación que corrobore la versión del señor Marcelo Odebrecht. Ha sido importante, en ese extremo, la declaración de la funcionaria de Odebrecht en el Congreso (Lourdes Carreño) de que toda versión que ha proporcionado un ejecutivo de la empresa ha estado respaldada por documentación.

¿Es inminente el viaje al extranjero de Nadine Heredia?

Ella sabe bien que en su contra hay elementos probatorios consistentes y buscará la forma de eludir la acción de la justicia.

¿El fallo que le permite viajar sin autorización guarda relación con las últimas declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien dijo que la sola declaración de un colaborador eficaz no amerita prisión preventiva y que Humala no era funcionario cuando habría recibido el dinero?

No, yo creo que no tienen ninguna vinculación. Creo que las declaraciones del señor presidente de la Corte Suprema no han tenido ninguna influencia.

¿No ejerció presión?

Yo creo que no, pero por otro lado quiero señalar que no es conveniente que el presidente de un poder del Estado entre a analizar detalles de un proceso que está próximo a ser resuelto. No puede inmiscuirse.

¿Adelantó opinión? Dijo que Humala no era funcionario en esa época…

Era innecesario decir eso porque los jueces lo saben muy bien. Creo que el presidente del Poder Judicial tiene otra misión. Es un hombre de Estado. El detalle de los procesos es un debate entre las partes.

De otro lado, se rechazó el pedido para invalidar las agendas como prueba. Por ello, el abogado Pedraza dijo que hay una animadversión contra Heredia. ¿Qué opina?

No sé de dónde saca eso el doctor Pedraza. En una ponderación de intereses, el juez ha sido claro en que prevalece el interés de la sociedad en el combate frente a un delito tan grave como es el lavado de activos. Esto siempre ha sido así, si no recuerde las sentencias en los numerosos procesos contra la red de Montesinos, que se basaron en centenares de videos que fueron sustraídos.

¿Cuál es la importancia de las agendas en el proceso?

Permiten demostrar el manejo de millonarias sumas de dinero, que son producto de los US$3 millones que recibieron. Por eso quieren anularlas, porque saben que a través de ellas se cierra el círculo que demuestra su actividad delictiva.

Autoficha

“Soy abogado de profesión, estudié en la Universidad San Martín de Porres. He trabajado en el Ministerio Público en todos los cargos de la carrera fiscal y renuncié en 2011, cuando ocupaba el puesto de fiscal superior. Actualmente desempeño mis actividades privadas”.

“Contra Heredia está la declaración de Jorge Barata, de Marcelo Odebrecht, del personal que trabajó en el departamento de sobornos de Odebrecht, las agendas, la hoja donde se anotó el ‘proyecto OH’, el informe de la Policía Federal…”.

“Es evidente que Heredia desarrolló actividades y funciones de gobierno que no le correspondían, con el beneplácito de su esposo. Eso del gobierno conyugal tiene un correlato con una investigación en el Congreso. Veremos los elementos que han podido reunir y las pruebas”.