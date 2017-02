Avelino Guillén: "Alejandro Toledo no tiene otra salida que entregarse”

Fabiana Sanchez @Fabianasd

Al ex presidente Alejandro Toledo se le ha negado el ingreso a Israel. En opinión del ex fiscal superior Avelino Guillén, el ex jefe de Estado no tendría más opción que regresar y entregarse a las autoridades del país. Agregó que se debe incluir a Eliane Karp en las investigaciones por Lava Jato. Consideró que el Ejecutivo no está actuando como corresponde en la lucha contra la corrupción.

Después de todo lo que ha sucedido en los últimos días, ¿cuál cree que vaya a ser el futuro del ex presidente Alejandro Toledo?

Es muy difícil que un país le otorgue algún tipo de asilo o le permita el ingreso a una persona procesada penalmente por delito de lavado de activos proveniente de un acto de corrupción. No hay que olvidar que el caso Odebrecht ha tenido repercusión mundial, donde ha habido triangulaciones para ocultar el dinero proveniente de las coimas. Así que creo que Toledo no tiene otra salida que entregarse.

¿No habría otra manera de afrontar el proceso?

Puede quedarse en Estados Unidos y pelear un proceso de extradición para limitar la investigación y de esa manera ganas más tiempo, pero yo espero que el ex presidente Toledo reflexione, porque cada día que pasa el círculo se va cerrando y, como lo dije, no creo que le vayan a dar asilo o refugio.

¿Entonces, considera que en este caso sí se llegará hasta el proceso de extradición, tal y como van las cosas ahora?

Puede pasar. El problema es que ir a un proceso de extradición es muy largo y no conviene a los intereses de la investigación porque limita mucho el proceso, lo cual ocasiona ciertos retrasos en la labor. Yo sé que en Estados Unidos es más rápido que, por ejemplo, en Europa, y puede demorar de ocho a doce meses, pero hay que agotar todas las posibilidades que tenemos antes de llegar a eso.

¿Se debería incluir a la esposa del ex mandatario, Eliane Karp, en este proceso?

Ella debe ser comprendida porque tiene un aporte doloso importante en el plan delictivo de su esposo Alejandro Toledo. Todas las personas que participaron, sobre todo en la parte final de este proceso, es decir desde el señor (Josef) Maiman, y los funcionarios que intervienen en los depósitos de dinero, son personas cercanas a la ex primera dama, no a su esposo. Además, ella ya está comprendida en el caso Ecoteva, así que ineludiblemente debe serlo en Lava Jato, aunque, claro, en el primero no tiene una medida restrictiva, con lo cual considero que ha habido una debilidad por parte de la Fiscalía y la Procuraduría que no ha actuado con sagacidad.

¿Entonces, para ella, al igual que para el ex jefe de Estado, se puede solicitar prisión preventiva?

Si es que se da la formalización de la investigación por Lava Jato, la Fiscalía debe evaluar la conducta procesal de la señora Karp, su actuación y sobre todo las pruebas que la vinculan con los hechos de este caso. Pero por ahora, a diferencia de Toledo, con ella la situación es más complicada, porque no tiene ningún impedimento de movilizarse por donde desee. Por eso es que la justicia debe actuar rápidamente, incluido Israel, donde ella tiene pasaporte para ese país.

¿En pocas palabras, pide actuar con mayor rapidez en este caso?

Entiendo que en estos días se tomará una posición en relación a este tema, pero deben hacerlo ya, porque estamos viendo una actitud de la pareja de desafiar a la justicia, así que no podemos esperar más y debemos reaccionar. También tenemos que respaldar la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial en esto.

¿Y el papel del Ejecutivo en este caso, así como en el tema de la corrupción en general, ha sido el más adecuado para usted?

Considero que el gobierno tiene un discurso para las tribunas, que nadie puede rechazar, pero una cosa es eso y otra son los hechos. Si se analiza la conducta de este gobierno en los últimos meses en la lucha anticorrupción, es bastante contradictorio. Dicen A y hacen Z, es decir que no hay una postura firme y homogénea, que es la que esperamos.

¿Y los decretos relacionados con la lucha contra la corrupción, o el discurso del propio presidente Kuczynski?

Deben ser expresados con hechos que den claridad y una imagen de una oposición contundente contra la corrupción. Parece que se ve este tema como algo que se puede combatir con palabras o actos breves, pero no es esa la manera en que debe hacerse. Si miramos las declaraciones del Ejecutivo, son erráticas, contradictorias y eso se ve reflejado también en la actitud de los procuradores, ya que parece que no existen cuando son ellos los que deben defender los intereses del Estado.

¿Ahora en qué puntos debe concentrarse la investigación relacionada a Toledo?

Debe estar basada en tres líneas. Una de ellas es cómo se realizaron los pagos detectados en diferentes cuentas offshore de Josef Maiman, testaferro de Toledo. Una segunda es en relación a las influencias y la ejecución de determinadas conductas por parte de Toledo para construir una arquitectura legal que permitió que Proinversión le otorgue la concesión a Odebrecht.

Lo tercero es la participación de los que intervinieron en los procesos, desde Avi Dan On hasta la suegra (Eva Fernenbug).

Autoficha

“Estudié la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres. He trabajado en el Ministerio Público en todos los cargos de la carrera fiscal y renuncié en 2011, cuando ocupaba el puesto de fiscal superior. Actualmente desempeño mis actividades privadas”.

“Creo que recién se ha reaccionado en el caso Ecoteva, que estaba ahí, por toda la investigación de Lava Jato, pero es indispensable que en un plazo breve se proceda en la acumulación de esos procesos por un tema de economía procesal”.

“Me preocupa la actitud que están tomando los procuradores en el caso de Alejandro Toledo, porque ellos ya debieron plantear diversos embargos, pero tengo entendido que no lo han hecho cuando en realidad son los que defienden los intereses que tiene el Estado”.