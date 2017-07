Arturo Woodman: "No hay buenas decisiones para los Panamericanos”

Ingeniero, empresario y dirigente deportivo. Arturo Woodman, a sus 85 años, no deja de pensar, proponer y organizar. Y también criticar. En esta entrevista, llama la atención al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2019, del que él también fue parte, y pide celeridad. También defiende el rally Dakar y adelanta que una experiencia parecida al Tour de Francia está por llegar al Perú.

En las últimas semanas, el tema de la informalidad ha estado en debate. Y parte de esa sensación de incertidumbre, de que las cosas no se hacen a la perfección, es la realización de los Juegos Panamericanos. Pareciera que se gasta más de lo que se debe y que no llegaremos a tiempo con la infraestructura adecuada. ¿Qué está pasando? – Soy un convencido de que los Juegos Panamericanos son algo positivo para el país. Pero coincido con usted por los atrasos que se han tenido desde el inicio, la demora del gobierno anterior, la falta de liderazgo del primer presidente del Comité Organizador de los Panamericanos Lima 2019 (Copal), el señor Luis Salazar, y ahora Carlos Neuhaus se ha dejado estar y no está promocionando lo suficiente, no ha comenzado ninguna obra, pese al liderazgo que tiene y a quien respeto y sé de su capacidad. Todo eso crea incertidumbre. Si no se pone fuerza en estos dos años que faltan, no serán juegos muy buenos y no dejarán legado.

¿Estamos a tiempo de mejorar el rumbo? – De todas maneras tiene que llegarse. El tema es que ojalá lleguemos excelentemente.

¿Y de qué depende? – Poner más fuerza, no perder más tiempo. Se están tomando decisiones que no son las mejores.

¿Cómo cuáles? – Contratar a los ingleses e ir a hacer un convenio de país a país por US$600 millones para obras.

¿Por qué está mal eso? – Porque los peruanos lo podemos hacer perfectamente.

¿Y por qué está pasando? – La misma Copal dice estar ahorrando, pero no sabemos cuánto costarán los ingleses. Ojalá no se hagan obras provisionales, porque lo que nos falta, más bien, es infraestructura deportiva. No se puede desperdiciar la oportunidad de los Panamericanos. Ahora, resulta que el gobierno inglés no manda a su gente sino contrata a una compañía (Arena Group), que viene y pasa a ser el ‘man’ y los peruanos pasamos a ser segundo plano; entonces, no hay legado ahí. Cuando nosotros fuimos a pedir los Panamericanos, lo hicimos porque el Perú lo puede hacer, tiene gente, experiencia, dinero, deseos, todo. Y a la hora de la hora, sucede que este comité dice que no tienen experiencia, que tienen que aprender.

¿Qué más está pendiente? – No se hace el espigón que estaba programado cerca de La Punta, que te cuesta 25 millones de dólares, que hubiera servido para remo, esquí y sobre todo un legado de playa de más de 2 kilómetros. Esa obra no se va a hacer porque dicen que cuesta, pero se olvidan del legado. Ese espigón es un legado social. En la Costa Verde ya casi no hay dónde bañarse, es pura piedra. También se truncó hacer un buen coliseo en Lima. Uno grande que sirva para vóley, tenis, básquet y actividades culturales.

¿Cómo lo van a solucionar? – Van a hacer algo provisional en el Callao.

¿Todo es responsabilidad exclusiva de Neuhaus? – No quiero echarle la culpa, pero en realidad si él hubiera avanzando más, se estaría con las obras y no que estén chequeando recién los planos… Cuando el tiempo se ajusta, la cosas no salen bien, y te cuestan más.

Si no vemos avances, ¿sería descabellado pensar en cancelar los Panamericanos? – Los Panamericanos van. Se tiene que hacer el esfuerzo. Es un compromiso de Estado que debe cumplirse. El tema es hacerlo extraordinario, bien, regular o mal.

En otro tema, se ha aprobado nuevamente el rally Dakar y usted es parte del comité organizador en Perú. Pero el cuestionamiento que ha recibido es que en anteriores ediciones se ha dañado el patrimonio cultural. – En absoluto ha dañado nada. Los que dañamos somos nosotros: vamos y dejamos basura. De todas maneras se está tomando cuidado. Es falso que se ha malogrado patrimonio en Nasca.

¿El Dakar cuánto beneficia? – Tienen 1,200 horas de televisión en 190 países. Eso lo pagan ellos. Entonces, ponen al país en la vitrina mundial. A nuestro gobierno le cuesta entre 6 a 9 millones de dólares, pero los beneficios calculados de TV están entre cerca de US$300 millones. Arranca el próximo 6 de enero. Va a Pisco, Marcona, entra a la ciudad de Arequipa y Puno.

También se trabaja en una competencia de ciclismo. – Los franceses que organizan el Dakar también hacen el Tour de Francia y La Vuelta de España. Ya estamos hablando para traer esa experiencia y organizar una competencia de ciclismo en el Perú, no a ese nivel del Tour de Francia, pero sí una ruta de dos o tres etapas de 80 kilómetros.

Pese a todo: informalidad y corrupción, ¿mira con optimismo el futuro del Perú? – En el Perú hay corrupción, pero no es un país corrupto. Somos una nación de trabajo y que se quiere superar. Y estos deportes nos ponen en vitrina.

Autoficha

“Nací en Piura, en una hacienda. Mi familia fue afectada por la reforma agraria. Pero como todas las familias, se hizo esfuerzos y salimos adelante, y ahora soy ingeniero y en algunas cosas he podido ayudar a mi país, ya sea como constructor o como empresario”.

“Me eduqué en Piura, en un colegio de maristas y uno nacional. Luego vine a Lima, terminé mi media, fui ingeniero civil y formé una constructora con el ingeniero Gustavo Mohme. Salí de la construcción y trabajé unos 20 años en el grupo Romero”.