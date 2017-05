Antonio Balbuena Vela: "Yo volvería a apoyar la adenda de Chinchero"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Antonio Balbuena es uno de los funcionarios que está en el ojo de la tormenta por respaldar la polémica adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. A pesar de que la Contraloría lo acusa de cometer delito, él continúa defendiendo su decisión.

¿Discrepa del informe de la Contraloría sobre la adenda de Chinchero?

Definitivamente yo discrepo del análisis que realizó la Contraloría y de los conceptos que toman. Dicen que los riesgos son asumidos primero por el concesionario y después se voltea la torta y el 80% lo asume el Estado. Yo pienso que desde el inicio el 80% lo iba a asumir el Estado.

¿La adenda no beneficiaba a la empresa?

No, de ninguna manera. En realidad quien se beneficia es el banco, la entidad financiera, porque te cobra los intereses.

¿Qué otras críticas tiene al informe de Contraloría?

Creo que debieron comenzar por el estudio del contrato de 2014. La Contraloría sí ha evaluado eso, sabían del interés leonino que había. Lo que pretendía la adenda era corregir el error. Se llevó una propuesta muy buena, sigo opinando que es muy buena porque te corta todos los intereses.

Pero las críticas más se han enfocado en la adenda.

Sí porque el Estado asume el riesgo de convertir este proyecto en una especie de obra pública, pero eso no es del todo cierto, el concesionario también iba a poner cerca de US$110 millones, pero para la operación del aeropuerto.

El informe de Contraloría lo denuncia ante la Fiscalía por negociación incompatible. ¿Le preocupa eso?

Me preocupa no tanto por la situación personal sino porque, como funcionario, he estado cumpliendo mi deber. Parece que estos señores se olvidan de que la opinión de Ositran es técnica.

La de la Contraloría también lo es, ¿o no?

Al parecer no es tan técnica que digamos. Y si vamos a comparar la opinión técnica de la Contraloría con los economistas del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), ¿tú con quién te quedas? Yo me quedo con el MEF.

Pero los funcionarios del MEF y de Ositran son los que están bajo la lupa.

Pero el hecho de que seamos investigados no quiere decir que no tengamos razón.

¿Usted volvería a apoyar una adenda como esa, tal cual?

Totalmente, la volvería a apoyar. Tal vez podríamos hacer alguna negociación, pero todo el mundo es general después de la guerra.

¿Por qué defiende la adenda?

Porque los factores de competencia no se mueven. Estos señores (Kuntur Wasi) han ofrecido US$265 millones, eso se mantiene incólume. El otro factor es el de reintegro, que se mantiene. Es mentira eso de que se le está regalando el aeropuerto (a Kuntur Wasi). Eso de que la empresa es insolvente no es labor de Ositran; es del MEF, del MTC. Nosotros tampoco somos responsables de los papeles de quien es acreedor permitido o no. El doctor (Alfredo) Dammert y yo somos técnicos. Yo no soy profesor de inglés o secretario. Tengo estudios de ingeniería, de finanzas, y vengo del sector privado.

¿Quiere decir que le están faltando el respeto?

Totalmente. Están diciendo que han venido dos personas a cuestionar el gran informe de Ositran cuando estos informes se sustentan en consultorías externas.

¿Y quién contrató la consultoría? ¿No fueron ustedes?

No, fue Patricia Benavente. Los directores no contratamos, no tenemos funciones administrativas ni teníamos acceso a la información. Hubo dos meses de coordinaciones con el MTC y el MEF, y los directores de Ositran no estábamos enterados de eso.

¿Y cómo Benavente, que sí se reunió con el Ejecutivo, opinó en contra de la adenda y ustedes, que no se reunieron con ellos, opinaron a favor?

Es que acá la cosa es bien rara y te explico. Ahora que yo estoy al mando de Ositran podemos conocer información. Tenemos las pruebas de que la propia Patricia Benavente pensaba en revisar la adenda pero no en negarla. Ella quería quedarse hasta setiembre en Ositran y para eso hizo una nueva consultoría.

Benavente dijo que renunció luego de la sesión en la cual no estuvo de acuerdo con que la mayoría apoye la adenda.

Mira, en los más de 3 años que tengo como director he escuchado a la señora Benavente todos los meses decir “renuncio, renuncio”, porque no le gustaba esto o aquello o porque sus cambios de humor así se lo decían.

¿Cree que Kuntur Wasi tiene cómo complicar al Estado por la cancelación del contrato de Chinchero?

Tengo entendido que ellos han asumido una serie de costos operativos que habría que devolvérselos, y si no me equivoco suman cerca de US$40 millones. Más los US$265 millones, que sería el lucro cesante, lo que dejas de percibir. En total, antes de que te vayas a un arbitraje, tendrían que devolverle cerca de US$300 millones.

Kuntur Wasi ha dicho que evalúa acciones legales.

Pero por supuesto. Está en todo su derecho.

¿Y en el arbitraje ganará?

Es muy probable que sí. Eso le va a costar muchísimo al Estado peruano. Tal vez lo mejor sería negociar otro tipo de adenda.

Autoficha:

“Yo soy ingeniero civil de la UNI , he sido profesor de finanzas allí. Tengo una maestría en administración en ESAN , soy empresario hace 20 años. Nadie me puede decir que soy un improvisado. Yo también soy técnico, soy numérico. Tengo capacidad para cuestionar un informe”.

“Yo fui elegido director de Ositran en agosto de 2013. Se supone que debería quedarme hasta 2018 porque son 5 años, pero mi periodo termina en 2017 ya que estoy completando el periodo de otro director que se quedó menos tiempo”.

“El Perú está perdiendo un gran ministro como Martín Vizcarra, pero creo que Bruno Giuffra va a hacer un gran papel. Yo no voy a renunciar a Ositran, no tengo ninguna culpa que cargar, soy una persona honesta. Si mi verdad le incomoda a la gente, bueno, qué pena”.