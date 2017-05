Amanda Portales: "Cantando el ‘Pío pío’ logré vencer las barreras sociales”

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

Amanda Portales, mujer, madre y cantante de música andina. Así son sus días. El miércoles se presentó en Puno por el Día de la Madre, que se celebra mañana. Al día siguiente fue reconocida (junto a 16 mujeres) por el Ministerio de Cultura debido a su aporte al desarrollo del país. Ayer cantó en el Cusco y hoy ofrece dos conciertos en Lima. Mañana desayuna en familia y viaja a Arequipa para dar otro concierto. Días que grafican a la perfección cómo es una carrera de 51 años. Y este sábado 20, llega al Gran Teatro Nacional, pero antes nos canta así.

¿Los reconocimientos llegan a tiempo?

-Este reconocimiento del ministerio llega en la plenitud de mi canto. Siento que en vano no he caminado tanto. Es una responsabilidad para seguir mejorando.

¿Ser mujer y hacer música andina, en una sociedad como la nuestra, es acaso un doble reto?

-Así es. A la mujer nos restringen al hogar. Sin embargo, como madre de tres hijas, con ellas iba a actuar. Han tomado pecho y cuando me tocaba cantar, primero subía mi mamá al escenario y cantaba, mientras yo –vestida con todas mis polleras– le daba de lactar a una de mis hijas antes de subir. Con las tres ha sido así.

¿Qué es más difícil: ser mujer en un entorno machista o hacer música andina en un medio que aún discrimina?

-Me ha ayudado a forjar un carácter fuerte. A mis 18 años, unos jóvenes hicieron mofa de que cante huaino. Paré de cantar y, como se dice, los cuadré. “Soy limeña, criollaza, me gusta la salsa y el rock, pero soy peruana y aquí represento a la mujer serrana y canto mi huaino”, les dije. Y la gente me aplaudió y a estos jóvenes los hice bailar.

¿Siente que con su canto ha vencido barreras sociales?

-Yo creo que sí. Y la canción que lo hizo fue el ‘Pío pío’. Fue clave. Su música es alegre y la letra es simple (en el buen sentido). La canción ya tiene 29 años.

¿Cómo nace esa canción?

-En el año 88 sale la versión de la orquesta Los Ases de Huayucachi. Solo música, que es compuesta por el señor Raúl Morales. Yo tengo un programa de radio que ya va por los 37 años, se llama Fiesta Andina, y a nosotros nos llegaban las primicias del Virrey e Iempsa. Una de esas canciones fue el ‘Pío pío’. La letra es de mi padre político, que se llama Farino Erazo.

¿Quién la interpreta primero: usted o Eusebio ‘El Chato’ Grados?

-Yo la grabo para Iempsa. No iba a ir en mi grabación, pero mi mamá insistió.

¿Dudaba de la letra?

-Claro, cómo iba a decir: “ese pollito que tú me regalaste”. Qué roche, pensaba. Pero cuando la grabamos la hicimos un poco más rápida que la original y eso me convenció. Por esa canción me dieron un disco de oro.

Es curioso que la canción a veces se relacione más con ‘El Chato’ Grados.

-Eusebio es mi hermano. Pero lo que me contó Farino Erazo es que entre él y Eusebio discutieron por ver quién la sacaba primero con voz. Mientras yo grababa para Iempsa, ‘El Chato’ lo hacía con la disquera Lady Vanessa. Entonces, sale nuestra interpretación y, como quien dice ‘písale el zapato’, sale la de Eusebio, que tiene una letra diferente a la de Erazo: “Zapateando y bailando en Huayucachi…”. Y yo cantaba: “Ese pollito que tú me regalaste”, que fue un éxito y es lo que la gente canta.

¿Alguna vez se le subieron los humos a la cabeza?

-Siempre he tenido los pies bien puestos sobre la tierra, porque pertenezco a una familia de artistas. Además, soy disciplinada.

Usted quiso ser policía.

-Mi sueño era ser parte de la policía de investigaciones. No tengo un título que diga que soy arquitecta, médico o ingeniera, pero me siento feliz con mi profesión, pese a no tener un cartón. En la vida la carrera más importante es tener contacto con la gente y aprender de ella. Porque a veces puedes tener una instrucción educativa convencional, pero no tienes educación en la vida. De nada sirven las poses porque eres el señor profesional.

Usted ha destacado porque pese a ser muy popular, no ha cedido al ‘mundillo’ del espectáculo, del reality.

-Cada uno sabe cómo vender su trabajo artístico, pero yo cuido mucho mi carrera. Y el resultado es que cuando llega Amanda Portales a un canal, dicen: “Uy, llegó la señora Amanda Portales”. Además, canto desde fiestas en mercados hasta los centros culturales. No soy exquisita.

¿Una deuda pendiente en su carrera es componer?

-Sí. Mientras haya vida y salud, no se pierde la esperanza de hacer mejor las cosas.

¿No le da ganas de volver a la política?

-Fui regidora en La Victoria y me salieron debiendo. De la política no quiero saber nada.

¿La internacionalización es otra deuda pendiente?

-Totalmente, pese a que vengo viajando desde los ochenta. He cantado en Rusia, Corea del Norte, Grecia, Hungría…

¿Hasta cuándo se ve sobre los escenarios?

-Quisiera irme ya. Pero si ves que a la nueva generación le falta un guía, debo seguir. Y quisiera que el Día de la Canción Andina siga creciendo y se le dé respaldo, así como a la educación del arte.

Autoficha

“Soy de una familia de artistas. Mi madre es intérprete, autora y compositora, también formadora de nuevos valores. Es natural de Yauyos. Es Irene del Centro. Mi padre es de Huánuco. Es director de una orquesta y del grupo de baile Juventud Huanuqueña”.

“Yo de pequeña no jugaba con las muñecas sino con el violín. He sido promotora artística en el Colegio Nacional Rosa de Santa María. Pero eso de ir y marcar tarjeta no va conmigo. No estudié canto. Y me gané el apelativo de la novia del Perú”.

“Mi programa Fiesta Andina está en radio Éxito, de lunes a sábado, de 10 a 11 de la mañana. En radio San Isidro va los jueves, de 11 a.m. a 12 del mediodía. Y en radio Santa Rosa, los sábados, de 10 a.m. a 11 a.m. No solamente se tocan los temas de Amanda Portales”.