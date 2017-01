Amado Enco: "Preocupa que Fiscalía no adopte medidas"

Fabiola Valle @valmenfa

El caso Lava Jato ha cambiado el panorama político del país. El procurador Amado Enco nos presenta su visión del tema.

El último lunes, se reunió con los funcionarios de Odebrecht en la sede de la Fiscalía. ¿A qué acuerdos llegaron?

Ellos se han acercado con el objetivo de plantear sus propuestas en términos de reparación al Estado. Hemos tenido una reunión de presentación y acercamiento.

¿En esa diligencia hablaron de montos?

Realizaremos una serie de reuniones para llegar a un acuerdo sobre el adelanto de la reparación civil porque aún las investigaciones son bastante incipientes y los daños al Estado son enormes. Aún no podemos hablar de cifras.

¿Cuánto pedirá la Procuraduría Anticorrupción de reparación civil?

Aún no puedo adelantar nada porque primero quiero escuchar la propuesta de la empresa. Las pérdidas al Estado son incalculables, porque en estos delitos evaluamos un daño de carácter patrimonial y extrapatrimonial.

¿En qué se basan sus cálculos?

La Procuraduría tiene sus propias evaluaciones con base en diversas fuentes como la Contraloría, el informe de la comisión Lava Jato que presidió el entonces congresista Juan Pari, los documentos que ha suscrito la empresa mediante acuerdos con las autoridades judiciales de Estados Unidos, entre otros.

¿La Procuraduría participará en los testimoniales de los funcionarios de Odebrecht?

Sí, el objetivo es saber quiénes son los funcionarios que recibieron las coimas en el país. Aún no se tienen nombres concretos.

Hace unos días, criticó la actuación de la Fiscalía…

Esperamos que la Fiscalía acelere sus pasos de investigación. Nos preocupa que el tiempo avance y la Fiscalía no adopte medidas concretas y urgentes. Ahora la investigación tiene nombre concreto y la Procuraduría ha solicitado que se amplíe la investigación a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Gonzalo Monteverde Bussalleu. Con estos nombres iniciales se puede dar un impulso a la investigación fiscal.

Los indicios de corrupción contra los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo son más evidentes… ¿La Procuraduría pedirá que sean incluidos en la pesquisa?

No descarto que la Procuraduría cite al órgano jurisdiccional competente la imposición de medidas restrictivas de los tres ex presidentes y de otros funcionarios. En cuanto avancen las investigaciones, la Procuraduría no tendrá ningún reparo en pedir medidas coercitivas de carácter personal para evitar que entorpezcan el proceso.

Si en Brasil se habría confirmado el financiamiento que recibió la pareja Humala-Heredia de parte de Odebrecht, ¿por qué en Perú aún no se toman medidas?

Se trata de indicios que tenemos que acompañar con otros elementos más que les den peso a las medidas que solicitaremos.

¿Qué avances hay en la Procuraduría?

Hemos conformado un equipo de trabajo multidisciplinario que esta semana arrancará sus labores. Tenemos que revisar todas las carpetas fiscales, no solo las que están en Lima, sino también en provincia, para articular las acciones con el fin de determinar responsabilidades penales.

¿Viajarán a Brasil?

Sí. Integrantes del equipo de la Procuraduría y yo viajaremos a Brasil para ampliar las investigaciones de Odebrecht vinculadas al Perú. Esperamos que sea lo más pronto posible. Estamos trabajando la agenda, nos reuniríamos con funcionarios del Ministerio Público, de la Procuraduría y periodistas de investigación.

¿Los sobornos de Odebrecht a funcionarios del Perú a cambio de obras fueron a nivel presidencial o solo funcionarios de segundo nivel?

Según nuestra hipótesis, llegó a altos funcionarios. No se descarta la participación de los ex presidentes (Humala, García y Toledo) en estos hechos. En los documentos de colaboración que han suscrito los representantes de Odebrecht con las autoridades judiciales de EE.UU., develan que se trata de funcionarios de primer nivel.

¿Cómo evitar que los ex presidentes utilicen su poder y evitar que salgan librados?

Los procesados por corrupción o por cualquier delito siempre buscarán la manera de eludir la justicia y de influir en las autoridades que tienen que resolver los casos. No nos debe extrañar que, en un caso tan emblemático como este, los investigados desplieguen su mecanismo de defensa legal y también intentarán manejar sus influencias para tener el control de las investigaciones.

¿Cómo afecta que tres ex presidentes estén vinculados a estos actos de corrupción?

Es preocupante y afecta mucho a la imagen del país. Eso duele al país. Por eso, si se confirma, les debe caer todo el peso de la ley. No se debe hacer distinciones de ninguna clase, así sea el presidente o funcionario de bajo nivel. Los presidentes tienen el primer deber, porque son los garantes de la buena administración pública y, si ellos son capaces de quebrantar ese deber con el Estado, qué podemos esperar de los demás funcionarios. Esperamos que la justicia castigue con todo rigor.

Autoficha

“Estudié Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo una maestría en Derecho Penal. Me desempeñé como procurador de la Municipalidad Provincial de Lima. Integré el equipo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y del Instituto de Defensa Legal”.

“Esperamos que la visita del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a Brasil haya sido fructífera. Queremos ver los resultados del viaje en las investigaciones. Es importante avanzar en las pesquisas y que se tomen acciones inmediatas”.

“Las personas que aparezcan vinculadas en hechos de corrupción serán investigadas a efecto de solicitar su incorporación, ya sea en calidad de testigos o de investigados en la carpeta del fiscal Hamilton Castro, a cargo de dirigir la investigación del caso Odebrecht”.