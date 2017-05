Álvaro Gutiérrez: “Las agendas de Nadine nos están llevando a la verdad” [Entrevista]

Por Mariella Balbi

Álvaro Gutiérrez dio a conocer las agendas de Nadine Heredia y en ellas se observa claramente cómo se manejaron los casos Madre Mía y el ‘Andahuaylazo’. Advierte que Humala y su esposa aún influyen en instituciones del Estado y prevé un asilo en Cuba o Venezuela.

¿En las agendas de Nadine Heredia que usted recibió se ve cómo se manejó el caso Madre Mía en el Poder Judicial y los medios? Hoy corroboramos lo que se sabía: Ollanta Humala compró testigos.

Nadine Heredia escribió puntualmente en sus agendas cómo iba a manejar los problemas judiciales de Ollanta Humala por el ‘Andahuaylazo’ y por Madre Mía. Debía resolverlos entre 2007 y 2010 para que llegara al proceso electoral de 2011 ‘limpio’. En la agenda de 2009, con fecha 9 de diciembre, vemos las estrategias de Nadine Heredia para manipular el ámbito judicial en el caso Madre Mía. A lo largo de una semana, estructura el manejo del Poder Judicial con congresistas y personas que ella manipulaba. La secuencia es clarísima. En una página se lee: “martes: visitó ‘ojitos’…”.

Se dice que ‘ojitos’ sería Francisco Eguiguren o Eloy Espinosa…

Para mí es Eguiguren. Estaba dentro de los cercanos del entorno de Nadine Heredia. Pero continúa escribiendo en esa agenda: “miércoles: vista de causa. Jueves: vino ‘ojitos’ a Congreso, llamó por teléfono a San Martín y fueron a C. Superior, paisanos. Hay omisión en dictamen fiscal por observar a los 4 testigos… ‘Ojitos’ habló con San Martín, no te preocupes va a salir + (positivo). Invitar a casa a Urquizo (congresista) y a los 2 César (San Martín y Vega Vega)”. Este último ya falleció. Observemos que Nadine Heredia (NH) tenía el dictamen fiscal antes.

Realmente es un diseño…

Pero mire la coincidencia. El 21 de diciembre de 2009, la Sala Penal Suprema presidida por César San Martín exculpa a Ollanta Humala por el caso Madre Mía. Tal como ella lo escribió.

¿A qué congresistas visitaría ‘ojitos’?

Los operadores políticos de NH eran Cayo Galindo y Abugattás. Ellos se acercaban a ciertos personajes que habían puesto en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y el Poder Judicial. En una agenda dice: ‘Abugattás, operador político’. En la agenda ‘Solo para mujeres’ de 2008 también está clarísima la estrategia para el caso del ‘Andahuaylazo’. Dice: “Juez se puede escoger”. El juez que exculpa a Ollanta es Edwin Yalico. Luego fue asesor en dos ministerios y en la bancada nacionalista. Además, le encontraron 200 mil soles en su cuenta bancaria. Todo el manejo está detallado. Apuntes contundentes, como “Beaumont que llame Távara (ambos vocales supremos) para neutralizar a R. Ver si Cayo (Galindo) y Fredy (Otárola, congresistas nacionalistas) se reunieron con R… Pedir a Blas que presione a Yalico”. Ella planifica todo, incluso las personas que deberían tener acercamiento en el Estado y medios de comunicación. Figuran Álvarez Rodrich –NH escribe sobre una posible declaración notarial de este–, RPP, Rosa María Palacios y La Primera. Pienso que esos periodistas trabajaron para Ollanta Humala. Ella diseñó una infiltración en el Poder Judicial…

¿Nadine Heredia lo escribe así?

Claro, en esa agenda de 2008 dice claramente: “Daniel: bancada debe conversar con Vega Vega y la OCMA”. También: “1 congresista Comisión Justicia y Constitución para hacer lobby Presidente Corte, Ministerio Justicia. Ver con Alianza Parlamentaria”. NH es sumamente explícita, escribe: “Planeamiento de captar gente en el Poder Judicial. Eto Cruz debe ser vocero para este tema de OHT”. Pero sí se lee: “juez se puede escoger”. Ella no solo trabajaba para que su marido estuviera ‘limpio’ y ser gobierno en 2011, sino que tenían planes de 15 años…

La reelección conyugal…

Ellos querían perpetuarse en el gobierno, tipo Montesinos. Las agendas de NH nos están llevando a la verdad. Todo calza con lo ocurrido y está escrito con sus propias manitas. Comienza en 2008 y para 2009 con el caso Madre Mía ya había avanzado en su manejo en el Poder Judicial.

Usted estuvo en el nacionalismo. ¿Cómo se le pasó todo esto?

Yo sabía que Nadine se estaba moviendo en las altas esferas en 2005. Ella me contó que visitó a Valentín Paniagua en su casa de Camacho para pedirle que Ollanta fuera reincorporado al Ejército y que lo manden de agregado militar a Francia. Nadine coordinaba todo. Ollanta nunca ha hecho nada, no tenía cerebro para eso. Ella le hacía los discursos y lo preparaba para que no pareciera un militar radical. Los he conocido bien. En 2005 ellos y yo fundamos el Partido Nacionalista. Iniciamos la recolección de firmas en la casa de un señor Olórtegui en Magdalena…

Seguramente lo van a desmentir…

Pero así fue. Yo daba la parte económica para viajes, acciones. Ellos no tenían dinero. Eso creía, pero, según las agendas, recibían plata de Hugo Chávez para la recolección de firmas en 2006. Yo no sabía lo que les llegaba porque la plata la recibía la mamá de NH que no estaba en el partido, también la recibían personas extrañas que no estaban cerca del partido. Si yo hubiese sabido esto, no les daba un sol.

¿No se dio cuenta de quiénes eran, sus ambiciones?

Los apoyé pensando que sería bueno para el país, no me arrepiento de eso. Me retiré en 2007 y acabó mi colaboración. Salí del nacionalismo porque un día almorcé con Ollanta y Nadine y me exigieron hacer proyectos de ley a favor de ciertas casas farmacéuticas de la India y otro país. No sé qué acercamiento tenían ellos. Les dije que las leyes no debían ser a favor de grupos económicos, que lo transmitiría a la bancada y esta decidiría. La bancada se divide en dos, 21 congresistas dijimos que discrepábamos de Ollanta, que era nuestro líder, pero nosotros éramos elegidos por el pueblo. Ahí les dije que yo me retiraba. Él respondió que tomara la decisión que quisiera y Nadine me dijo que lo pensara, que no me fuera. Ella sabía que perdería gollerías. Nos quedamos con UPP, el nacionalismo no tenía inscripción.

¿Hay más nombres de miembros del Poder Judicial en las agendas?

Algunos más. Lamentablemente, hay personas en el Poder Judicial y el Ministerio Público que han sido cómplices de Ollanta y NH en el caso Madre Mía y del ‘Andahuay-lazo’. Yo pienso como el fiscal Germán Suárez, que ellos formaron una red. El fiscal Víctor Cubas Villanueva hizo un dictamen no acusatorio para Ollanta en el caso Madre Mía. Probablemente en ese momento hubo una conversación entre poderes, Fiscalía y PJ. Nadine tenía lazos con el Tribunal Constitucional y manejaba el Congreso. Creo que habría que investigar a fondo el tráfico de influencias que hubo en esos años de fiscales y jueces. Cubas Villanueva no aparece en las agendas, pero cuando entró OH, tuvo un ascenso rápido. Favor con favor se paga, ¿o no? César San Martín llegó a presidir la Suprema, Pablo Sánchez…

Letras que hablan. Sostiene que en las agendas se detalla la relación de la ex pareja presidencial con las empresas brasileñas.

Él no aparece en las agendas…

No. Pero con la experiencia que tiene como fiscal supremo penal confirmó el dictamen no acusatorio contra OH. Y había indicios porque la jueza Miluska Cano no podía abrir juicio con el dictamen no acusatorio de Cubas. Por eso, pide un control difuso a la Fiscalía Suprema. Así llegó a manos de Pablo Sánchez, quien, pese a todas las denuncias, evidencias y su experiencia penal, hace un dictamen no acusatorio y se lo pasa a la Suprema, llegando a manos de César San Martín. Sánchez no toma en cuenta las dudas de la jueza.

Pero si al fiscal Sánchez le llega un informe no acusatorio, qué puede hacer él…

El fiscal supremo, Pablo Sánchez, no hizo ningún control. Pienso que todo estaba conversado. Fue una estrategia de Nadine para controlar el Poder Judicial y la Fiscalía, como lo indican las agendas. Los operadores Cayo Galindo, Abugattás –según las agendas– conversaban con magistrados. La verdad va a salir, estoy seguro. San Martín dijo que exculpó a Ollanta por Madre Mía porque el fiscal Pablo Sánchez le mandó un informe no acusatorio. Él está en la Fiscalía de la Nación porque salió Carlos Ramos Heredia. Nadine hizo correr el dato de que eran parientes y, además, se desprestigió por ‘La Centralita’ Ella es así…

¿Qué seguridad tiene de ello?

Porque he conversado con ciertas personas. Nadine Heredia y Ollanta han trabajado en una forma que pocos entienden. Colocaron a su gente –como César Álvarez en Áncash– y luego lo trajeron abajo. Él era muy cercano a NH. Ellos han dejado el gobierno, pero tienen poder…

¿Dónde?

En el Ejército han colocado promociones, es muy peligroso. Este gobierno botó al tacho el informe de la comisión Bernales. También tienen gobernadores en las regiones y gente en el Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial no aparece en las agendas, pero tiene nacionalistas que están con él…

¿Quiénes?

Miren en las fotos. Luis Díaz Asto, su asesor, trabajó con Urresti, trapeaba el piso si Nadine se lo ordenaba. Sus agendas nos están llevando a Madre Mía y también a Odebrecht. Ahí se detalla su relación con las empresas brasileñas y están consignadas las reuniones con ellos, los almuerzos, los acercamientos. Jorge Barata de Odebrecht dijo en su delación premiada que les entregó a los Humala Heredia 3 millones de dólares y en las agendas Nadine escribe esa cifra con sus propias manos y también cómo ingresó al país. El colaborador eficaz Martín Belaunde declara que primero llegaron 400 mil dólares de Odebrecht y luego un millón. En las agendas ella suma el dinero que ingresaba para llevar una contabilidad personal, no del Partido Nacionalista. Este recibía el aporte de los congresistas y asesores y eso fue para la campaña de 2011. Cada congresista pagaba 1,000 soles mensuales, por 21 congresistas que se quedaron, son 252 mil al año durante cinco años. Y los asesores número uno y dos pagaban 500 soles. Los audios relacionados a Madre Mía también mencionan que los contratos de NH eran simulados y aparece el dinero del Brasil.

¿Pudo constatar si Heredia trabajó en algún momento?

Ella nunca trabajó, todos esos contratos con la empresa venezolana, la del ex ministro Carlos Paredes de Arequipa, con Soluciones Capilares han sido simulados.

¿Le queda claro que el hermano de NH, Ilan Heredia, era el tesorero real del nacionalismo?

Sí, claro, él siempre llevó la contabilidad del partido, cualquier congresista se lo diría. Yo lo he visto. Una vez le hice una observación a Nadine y le dije que en el CEN todos eran familiares, salvo la congresista Acosta, que era un títere de NH. Era un partido familiar, eso no me gustaba. Pero así son los partidos en el Perú, el de Toledo, el de Acuña, lamentablemente. Ya en el gobierno de OH me informaron que Ilan llegaba a la casa de Nadine todos los días con una mochila con dinero…

¿Cómo es eso?

Es una información de buena fuente. Nadine Heredia lo contaba, el dinero se quedaba ahí. Pienso que están lavando el dinero en diferentes empresas. Eso se tiene que investigar, yo sé de una y se lo informaré al fiscal Germán Suárez para que investigue. Asimismo, una fuente confiable me indicó que OH y NH son accionistas de una minera…

¿Accionistas…?

No sé qué tipo de acciones o cómo las habrán comprado. No sé el nombre, pero OH y NH hablaban sobre esto, pero él calló cuando apareció la fuente. Nadine le hizo ‘ojitos’ para que Ollanta no siguiera hablando. El fiscal de la Nación le da facilidades al fiscal Hamilton Castro, pero no a los que investigan el Gasoducto y el lavado de activos de NH, su hermano y otros. Solo Castro ha ido a Brasil, Pablo Sánchez no declara a periodistas peruanos, solo habla afuera.

¿Qué escuchó de Madre Mía en la campaña de 2006?

Que algunos testigos querían salir a hablar. Amílcar Gómez Amasifuén comenzó a moverse, a traer gente de allá para decirles que Ollanta Humala podía ser presidente y que no se hablara de esto. No los llevó ni a mi casa ni al partido, sino a una casa en San Borja. Amílcar y Ronald Barrientos, luego estuvo en la compra del satélite, eran de confianza de Ollanta. Mire, la mayoría de gobernadores (ex prefectos) hoy son del nacionalismo. Ellos hicieron el fraude electoral en estas elecciones manejados por ellos. Y yo espero que nunca gane Keiko, no tiene experiencia. He sido policía y me informan. NH y Ollanta continúan teniendo presencia…

¿Hasta ese punto? Suena no creíble…

Pero es así, el 85% de gobernadores tiene lealtad hacia ellos, es comprensible porque viven de eso. Han puesto gente en todos los ministerios. Ellos van a pretender tener presencia en las próximas elecciones regionales con candidatos disfrazados, claro…

Pero no tienen fuerza política…

Cuentan con los gobernadores, se volcarán a trabajar por el candidato disfrazado. Voy a crear un canal de YouTube donde informaré de todo, de sus cómplices que ahora con hipocresía dicen que hay que investigarlos. Para las presidenciales ya tienen candidato: Julio Guzmán. Fue secretario de la PCM, es el hombre de confianza del premier, del presidente. Él ha sido muy cercano a Nadine Heredia porque ella ha sido la presidenta.

Guzmán dice que no trataba con NH…

Por favor, si la PCM está en Palacio de Gobierno, comparten la seguridad de Palacio y esa gente mira, sabe. Está bien callado, ¿no? Yo digo la verdad, no tengo miedo ni voy a postular. El Perú está cansado de tanta corrupción.

“Yo le decía: ‘Tú pareces el general y Ollanta el soldado’”

¿Cómo definiría a Nadine Heredia?

Una mujer muy autoritaria. NH mandaba. Si ella no lo autorizaba, no ocurría nada. La conozco muy bien, yo le decía: ‘tú pareces el general y Ollanta el soldado’. Es hábil, le gusta mucho la plata, desde siempre. Hay cosas que no se pueden decir, pero todos los que querían postular conversaban con NH. Ollanta los mandaba donde ella.

La fiscal ha reabierto el caso Madre Mía. Tanto poder no tienen en Fiscalía…

Es un gran gesto el de la fiscal para demostrar que hay magistrados honestos y con autonomía. Me alegra por las víctimas. Si no se hubiera exculpado a Ollanta, no lo habríamos tenido de presidente.

Usted fue a Brasil a entregar información a las autoridades judiciales…

Me entrevisté con el fiscal José Fernando Do Santos, encargado de la investigación de Lava Jato, le di las agendas de Nadine. Le sirvieron de mucho para llegar a los 3 millones de dólares que mencionan en el expediente que vino de la Fiscalía suiza y de EE.UU. Lo ha relacionado con los dichos de los señores Barata y Marcelo Odebrecht. Pablo Sánchez no me quiso recibir para entregarle las agendas, me dijo que se las diera a su asistente porque él estaba en Puno. No sé por qué aún no se detiene a NH y a OH…

¿Deben estar en cárcel?

Sí, NH por lavado de activos y Ollanta Humala por Madre Mía. Hemos tenido un presidente asesino de peruanos. No es justo que esté paseando por las calles de Lima cuando está acusado de violación de DD.HH. y de corrupción. La ley debe ser igual para todos. En su conferencia de prensa hablaron de persecución, de refrito, de cosa juzgada. Pero la prueba estaba en el cajón del fiscal Marco Guzmán Baca y no la consignó en el dictamen. Ollanta ha reconocido su voz, son indicios suficientes para que vaya inmediatamente preso. Él alegará persecución política…

¿Para qué?

En cualquier momento los vamos a ver asilarse en la embajada de Cuba o de Venezuela. Ollanta no va a aceptar que Nadine vaya presa. Él participó del ‘Andahuaylazo’, lo declaró en una entrevista en RPP desde Corea, dijo que dio la orden a Antauro.

¿Qué escuchó del ‘Locumbazo’?

La señora Luz era quien recolectaba firmas en Moquegua, es muy cercana a Ollanta, le servía en la casa, su hermano era un reservista de Tacna. Ollanta sabe su apellido. Ella me dijo que todo fue coordinado con el gobierno de Fujimori, Montesinos. Solo vimos a Antauro, Ollanta y Amílcar.

¿Usted conoció a Emerson Fasabi?

No. Su muerte es bien extraña. Estuvo 15 días en la morgue como NN. Para mí, lo golpearon para que diga dónde estaban las agendas. Yo conozco a Ollanta. Como no piensa, puede haber dicho ‘golpéenlo hasta que hable’. Se les pasó la mano. Las agendas me llegaron en diciembre de 2014. A Fasabi lo matan en julio de 2015 y ya se hablaba de las agendas.

Difícil creer que se retira del nacionalismo en enero de 2007 porque los Humala Heredia le pidieron que hiciera proyectos de ley a favor de farmacéuticas de India…

No iba conmigo que me exigieran trabajar para los bolsillos de OH y NH. Confié y tuve confianza en ellos, visitaba su casa, sus hijas me decían tío. Pensaba que tenían buenas intenciones. Robaron las esperanzas de los cuatro millones de peruanos que votaron por Ollanta. Y él mató a peruanos en Madre Mía.

DATOS

Álvaro Gutiérrez estudió Enfermería y Derecho. A los 24 años emigró a Italia. Fue elegido congresista de la República por el Partido Nacionalista para el periodo 2006-2011, pero renunció a la bancada en el año 2007.

En 2015, Gutiérrez entregó las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia a la Procuraduría de Lavado de Activos para que se investigue su contenido.

En su momento, el ex congresista dijo que las libretas fueron dejadas en su casa por personas que nunca vio. Lo cierto es que las agendas representaron un giro de 180° para Heredia.