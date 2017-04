Alfredo Thorne: "Odebrecht podría quedarse si desea"

El panorama para el ministro de Economía, Alfredo Thorne, no es de colores. El Niño costero y el escándalo por corrupción de la constructora Odebrecht han sido determinantes para las finanzas del país. El titular de la cartera nos explica el proceso de reconstrucción que afrontará el país y la situación de la firma brasileña en el Perú. Thorne no pierde la esperanza.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski informó que la economía en el Perú está estancada debido al escándalo Odebrecht y al fenómeno de El Niño costero. Explíquenos, por favor…

En el caso Odebrecht, debido a la falta de cumplimiento de la adenda, caducó el contrato. Eso significó una baja en la economía de 0.7 y 0.8 puntos porcentuales. Luego vinieron los huaicos. El Niño costero empezó a mediados de enero y ha significado casi 1 punto porcentual del PBI (Producto Bruto Interno).

Los huaicos han dejado grandes pérdidas. ¿Qué sectores han sido los más afectados?

El sector comercio no podía mover sus productos entre Lima y sus distintos centros comerciales del norte del país. En Tumbes, el limón nunca llegó al mercado. En el sector agrícola, gran parte de las tierras fueron inundadas en el valle de Lima, Trujillo y otros. En el caso de las finanzas, hubo un componente negativo debido a que la actividad financiera se redujo en todas esas zonas. Fíjate que solo el norte del Perú representa el 20% del PBI.

El presidente informó que el proceso inicial para la reconstrucción de las zonas afectadas será de S/10 mil millones. ¿A cuánto ascienden las pérdidas que ha dejado El Niño costero?

Así es. En cuanto a las pérdidas, se han realizado varios cálculos que van entre 3 mil y 5 mil millones de dólares, pero son estimaciones que se han hecho con base en lo que ha visto Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil) y el Ministerio de Defensa.

¿Con base en esos cálculos, qué harán al respecto?

Lo que plantea ahora la Presidencia del Consejo de Ministros, y me parece correcto, es que el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) haga la evaluación del cálculo de los desastres y eso es lo que servirá para la reconstrucción.

Tras el huaico, ¿cuál es el panorama que se vive en el norte del país?

Hay cerca de 30 mil peruanos en carpas en esas zonas. Urge darles casa y trabajo a los afectados. Primero se trasladarán casas plegables y luego sólidas.

¿Cuánto demorará el periodo de reconstrucción?

Le estamos proponiendo al premier Fernando Zavala un periodo de tres años. Gran parte de la reconstrucción se dará a finales del año y durará todo 2018. Esto será financiado con líneas de crédito y amplios ahorros que el gobierno acumuló durante más o menos la última década. Estoy seguro de que saldremos adelante. Hemos visto otros casos, como Colombia, Japón y Chile, que han tenido éxito. Estamos tomando lo mejor de esas experiencias.

Bueno, son países con realidades diferentes…

Estamos positivos. Pensamos que tendremos éxito y es una gran oportunidad para demostrar al país que lo podemos hacer, gestionar temas de infraestructura que no estaban correctos, como viviendas que se habían construido en las laderas de los ríos, así como el mal estado del sistema de alcantarillado en varias regiones del norte. Lo que nos va a tocar es prácticamente hacer ciudades enteras.

Retornando al tema de la corrupción, ¿de qué manera el escándalo de Odebrecht afecta a la economía del Perú?

Lo que sucede es que hay un proceso de transferencia de contratos entre Odebrecht a otros contratistas y eso nos retrasa en tiempos. Habrá noticias de que se reactivarán los contratos.

¿Nuevos contratistas? ¿Algunos nombres?

Otros contratistas reemplazarán a Odebrecht. El Ministerio de Justicia es quien recibe las propuestas de transferencia. Es un tema privado entre la constructora de Brasil y las empresas. Odebrecht podría quedarse si desea.

¿De quién depende?

Según ley, Odebrecht podría quedarse si desea. Hemos dado señales de que no quisiéramos que se queden, pero es una decisión privada. Dependerá de ellos y de las propuestas que hagan los otros contratistas.

Mediante un mensaje a la nación, Kuczynski dijo que las empresas corruptas no iban a operar más en el país.

La nueva Ley de Contrataciones dice que toda empresa que tenga sentencia de corrupción dentro y fuera del Perú no puede contratar con el Estado, pero recuerda que la legislación es hacia futuro. No podemos ir en contra de contratos que ya han sido firmados por el Estado. Estos fueron firmados antes del escándalo de corrupción.

¿Qué opina sobre el Plan de Reconstrucción con Cambios, del premier Zavala?

Es un proyecto que todos los ministros estamos apoyando para ponernos a trabajar.

El congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta tildó de ‘Montesinito’ a Zavala.

Lo único que pienso es que nos tenemos que poner a trabajar para reconstruir este país. Hay que ponernos por encima de esas diferencias por el país.

Autoficha

“Soy economista de profesión. Actualmente, soy ministro de Economía y Finanzas. Estudié Ingeniería Industrial, pero dejé la carrera para estudiar Economía. Hice una maestría en Desarrollo Económico en la U. de Cambridge y un doctorado en Economía en la U. de Oxford”.

“Fui economista senior en el Banco Mundial, me encargaba del diseño de los programas de transformación de las economías planificadas a las de mercado. Fui director de Banca de Inversión en Banorte-Ixe, uno de los más importantes de México”.

“Una de nuestras metas es mejorar el sector educativo. Con la ministra de Educación, Marilú Martens, tenemos varios planes. El objetivo es mejorar los salarios de los profesores y la infraestructura y logística de los colegios a nivel nacional. El objetivo es mejorar la educación”.