Alfredo Ferrero: Viaje de PPK a USA es positivo

En medio del escándalo de Lava Jato/Odebrecht, que no tiene cuándo terminar, y de la revelación de Barata de haber entregado en efectivo US$3’000,000 a Nadine para la campaña de 2011, como ya anticipaba su agenda, PPK viajó a EE.UU. y se entrevistó con el presidente Trump.

Se dice que la reunión duró 10, 15 minutos o 1 hora, pero lo trascendente es que la relación con EE.UU. es muy importante para el Perú debido a temas de común interés, entre ellos el TLC vigente desde 2009

(EE.UU. se salió del TPP que el Perú suscribe), la relación comercial y de inversión. Pero no son los únicos temas. También tenemos en común la preocupación acerca del narcotráfico, el terrorismo y ahora la captura del ex presidente Toledo, el cual debe rendir cuentas de las imputaciones del caso Odebrecht/Lava Jato.

El tiempo de la reunión puede ser un indicativo de la importancia para la apretada agenda de Trump, pero está claro desde antes que ni Perú ni Latinoamérica ni han sido ni son prioritarios en la agenda de EE.UU.

Nosotros tenemos más que ganar en comercio, inversiones y transferencia de tecnología. Así fueran 15 minutos, no son muy frecuentes las oportunidades para reunirse con el presidente del país más poderoso del mundo y hay que aprovechar cualquier oportunidad.

PPK fue el primer presidente de América Latina en visitar a Trump tras su triunfo a pesar de que, durante la campaña electoral de EE.UU., PPK no tuvo frases muy amistosas hacia este. La relación con EE.UU. no es un tema de coyuntura, será siempre importante. Como referencia, hay que indicar que EE.UU. es casi 100 veces Perú, con un PBI per cápita de US$57,000 vs. los US$6,650 del Perú (aprox.), y una población de 320 millones vs. los 31 millones en Perú.

PPK ya se reunió con las dos principales potencias mundiales y nuestros dos principales socios comerciales, EE.UU. y China.