Alfredo Ferrero: Venezuela hasta cuando

El Tribunal Supremo asume las funciones legislativas que le corresponden al Congreso (Asamblea Nacional). El golpe de Estado en Venezuela ratifica el carácter dictatorial del chavismo tras 18 años y que hoy encarna el mediocre Maduro. Más de lo mismo, se suma al silenciamiento de los medios, la captura y encierro de los líderes opositores y la crisis social (hambruna, falta de medicinas y empleo) de una política económica basada en el subsidio de petróleo que no tiene los precios de antaño.

Debido a la presión internacional, Maduro “insta” al tribunal supremo, que él controla, a retomar los cauces democráticos. “Obedientemente” este acata la orden, ya que no hay independencia de poderes, y se hace lo que instruye Maduro.

La OEA aprobó una Carta Democrática Latinoamericana en el 2001, aún no se atreve a aplicarla y expulsar a Venezuela. Si no es ahora ¿cuando? Emite un tibio pronunciamiento “indicando que hay una ruptura de orden constitucional.

Frente Amplio, antifujimoristas en esencia y críticos del 5 de abril no se atreven a censurar el golpe de Estado en Venezuela. “¿Es golpe dependiendo de quién lo haga?”. Una absoluta falta de coherencia. No acompañan la moción y pretenden el pronunciamiento propio. FA no condenó la postergación del referéndum revocatorio y su lideresa calificó de golpista a la oposición venezolana. El régimen chavista financió a Humala durante el 2011, Verónika Mendoza estaba en el entorno, ¿las agendas de Nadine llevaban cuentas? Ollanta en su última aparición pública no se pronunció respecto a Venezuela, ¿ello podría provocar una respuesta chavista divulgando información de los recursos económicos otorgados al nacionalismo?

El pueblo venezolano toma las calles, Maduro no sería capaz de ganar limpiamente la elección, solo le queda aferrarse al poder contando con el apoyo militar que debe estar dividido.