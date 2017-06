Alfredo Ferrero: ¿Es la vaca o un cargamontón de 'mala leche'?

El caso Pura Vida (Grupo Gloria) ha generado un cargamontón contra una marca y empresa reconocida como una de las más queridas y confiables para los consumidores peruanos. 75 años tomando leche Gloria. Hemos nacido y crecido con esta marca. No se conoce ningún caso de muerte y/o intoxicación durante ese lapso. Ahora salen oportunistas para figuretear y/o lucrar exhibiéndose en todos los programas “psico informando”, sobre una etiqueta/rotulado que había sido autorizada y aprobada por Digesa. La carragenina, utilizada en diversos productos (leche, pasta de dientes, embutidos, etc.), se emplea en cantidades inofensivas para la salud.

¿Hay realmente un problemas de calidad? ¿Gloria actuó conforme a la ley o debió actuar más allá de esta para informar al consumidor? Digesa debió asumir y defender el contenido que aprobó, quitó cuerpo y actuó en contra de la empresa para “defenderse” actuando política y no técnicamente.

¿El contenido de leche al 60% y no al 100% es el problema? ¿Ya no es nutritiva a pesar de los otros nutrientes y componentes? Llámese producto lácteo o cualquier otro, ¿ya no puede usarse la vaquita? ¿Dónde está establecido ello? ¿Es ese el engaño? Chocolates, yogurt y otras leches de otras empresas también la usan. Agudizar la problemática “Pura Vida” podría ocasionar: i) el desabastecimiento (anulan permisos y/o inmovilizan la leche), ii) el encarecimiento (por escasez) y iii) la desnutrición de los niños de los sectores populares, ¿hay otro producto de similar precio y contenido nutricional?

Cargamontón con mucha “mala leche”, una avalancha para un problema que debió estar acotado a la publicidad y etiquetado, y que ahora “aparece como engaño” cuando la autoridad la aprobó así. El asunto en Panamá se convirtió en un megacaso en el Perú. Panamá no prohibió el ingreso, solo solicitó cambio de etiqueta; no se refirió a la calidad. Acá se ha puesto en duda el producto que consumimos. “Leche que no es leche, no nutre, da cáncer”, ¿realmente está en riesgo la salud pública? o ¿son las autoridades que arriesgan abastecimiento, precio, nutrición infantil de la población y también su economía?