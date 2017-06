Alfredo Ferrero: Unión Europea: Frexit no va pero...

La reciente elección presidencial en Francia, en segunda vuelta, ha generado atención debido a las tendencias europeas de los últimos tiempos por las amenazas populistas y nacionalistas que se reflejaron el año pasado en la salida de Gran Bretaña (Brexit) de la Unión Europea (UE). En esta ocasión, Macron, joven político y ex ministro de economía de Hollande, ganó con un 66% vs. un nada despreciable 34% de Le Pen, que representa la derecha radical (no a la inmigración, al euro, ni la UE). (Uno de cada 3 votantes). Es casi seguro que tendrá más de los tres diputados con que cuenta actualmente. Los votos nulos, blancos y viciados llegaron al 25%, cifra más alta desde 1965. La izquierda francesa no se vio representada en la segunda vuelta, quedó fuera por divisiones y contradicciones internas; hacía tiempo que ello no ocurría.

¿Qué está en juego en Europa?: el futuro de la UE. La elección ha ratificado la vocación europea francesa. La UE sin Francia ni Inglaterra hubiese sido un golpe mortal con tendencia a producir más deserciones. Europa enfrentada por mensajes divisionistas y antisistema. Macron no tiene partido y será transcendente la composición del Congreso donde podría no tener mayoría salvo con alianzas y concesiones.

El terrorismo internacional islámico, más aún tras el reciente atentado en Manchester, y la migración generan una corriente europea con posturas más radicales que alientan la desintegración. Eso explica el Brexit y a Trump que, aunque no sea europeo, concuerda con estas. El escenario sin Gran Bretaña e impacto en el comercio subregional aún son inciertos. Merkel, líder de la UE, ve resentida la alianza con Gran Bretaña y Trump.

Macron se acerca a Putin y tiene otros retos internos: desempleo 10% (3.9% en Alemania), manejo y relación con el Congreso, deberá definir su posición respecto al terrorismo internacional,