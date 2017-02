Alfredo Ferrero: Turbulencias en la era PPK

El año inició con facultades otorgadas y normas promulgadas. Se esperaba un resultado exitoso, pero ello no se dará inmediatamente; el escenario no luce bien por Lava Jato, Chinchero, el gasoducto y otros eventos.

Tras seis meses concluyó la luna de miel y el gobierno “nuevo”. La aprobación de PPK viene bajando sistemática y precipitadamente, y mantiene esa tendencia. Los esfuerzos dirigidos a destrabar y simplificar la tramitología no serán suficientes si no se acompañan de otras medidas, se demuestre dirección y liderazgo, e incentive la inversión privada y la confianza del empresariado.

La sensación de debilidad del presidente debe desaparecer. Políticamente el tema de Lava Jato/Odebrecht ha impactado en la confianza. La “actitud y firmeza” ante este caso de corrupción es un elemento sustantivo. Una posición complaciente o dubitativa sería muy negativa. Frases como “hay que pasar la página” no ayudan.

Casos como el Gasoducto del Sur y Chinchero golpean la credibilidad y el modelo económico. Las concesiones se ganan con cifras bajas y después triplican el costo a través de adendas, eso es hacerle trampa al Perú y huele feo, aparentemente una práctica habitual de algunas empresas. Las adendas deben responder a razones muy concretas y sustentadas, y no para solucionar los problemas de los concesionarios que no pueden cumplir sus compromisos.

Estas circunstancias determinan que la APP no cumplió su cometido y, por lo tanto, se convierte en obra pública. El financiamiento es responsabilidad del concesionario y los cambios desvirtúan las condiciones originales del concurso y otorgamiento de la buena pro.

La tecnocracia “pura y dura” no es suficiente y menos con un escenario de vulnerabilidad congresal con una bancada que ya mostró fisuras. Presidente y premier deben asumir el liderazgo político. No será posible pasar del crecimiento al desarrollo si la economía tecnócrata y la política no van de la mano.