Alfredo Ferrero: Trump Planet 2017 (The Economist)

En el 2016, lo “políticamente correcto” perdió en las urnas: Hillary en EE.UU.; en Gran Bretaña votaron por el Brexit (dejar la UE) y en Colombia ganó el No al acuerdo de paz. Este año trajo varias sorpresas incluyendo a Trump, que a pesar de su mayoría congresal tendría que lidiar con su propio partido; los líderes republicanos no lo apoyaron unánimemente en las elecciones; incertidumbre por lo que ocurrirá en la relación con China y Rusia. Como lo titula The Economist, el 2017 será “Trump Planet”.

Además, se cumplen 150 años de la publicación de El Capital de Marx y 50 desde muerte de Che Guevara.

Gran Bretaña tendrá que enfrentar la salida de Brexit; algunos países del grupo parecen no estar de acuerdo. ¿Cuáles serán las consecuencias económicas?

Rusia y China seguirán posicionándose en el mundo. Rusia con una estrategia política y liderazgo claro, involucrado en los problemas del terrorismo internacional y China como gran inversionista e influyendo con su inmenso mercado en la economía mundial. Además, se pronostica una buena performance económica de India, país emergente con la segunda población mundial.

En Europa han tomado fuerza los movimientos nacionalistas: Holanda, Francia y otros. Canadá cumple 150 años y Trudeau promueve el comercio y la diversidad de culturas; un jinete solitario dentro de un escenario antiglobalizante.

El terrorismo internacional golpea al mundo: Berlín, Estambul, Niza, Bruselas; el Estado Islámico utiliza camiones que arrollan, en ferias navideñas y calles, a transeúntes.

Será interesante ver lo que ocurrirá con Cuba sin Fidel y su relación con USA y Trump. El 2017 debería significar un punto de quiebre para Venezuela en crisis política y social. Brasil, con sus escándalos de corrupción e inestabilidad política; en Colombia sigue pendiente el acuerdo de paz, y Argentina deberá mostrar su mejoría.