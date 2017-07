Alfredo Ferrero: Pareja presidencial: Decisión histórica pero...

Ollanta Humala y Nadine hicieron campaña juntos, gobernaron juntos y ahora purgan prisión preventiva para evitar peligro de fuga. “Decisión histórica” y polémica, aunque legal. Hay dos ex presidentes en prisión, uno en prisión preventiva y Alberto Fujimori once años encerrado (en mi opinión con una discutible sentencia de autoría mediata). En el club de los ‘expresis’, Toledo está con orden de captura y García, está investigado, no se han encontrado pruebas contundentes.

Los Humala tienen mucho que aclarar. Recibieron fondos presuntamente ilegales del chavismo (2006) y Odebrecht (2011). Al parecer, estos enriquecieron a la pareja y no al partido. Si bien pudo haber otra sentencia: impedimento de salida del país o arresto domiciliario, esta no hubiese impedido el asilo en las embajadas de Cuba, Venezuela, Ecuador o Bolivia. Del caso Odebrecht hubo fondos entregados en campaña (US$3 millones o más) que aparecen en las agendas de Nadine que ella negó y después reconoció. El monto fue corroborado por Barata y Marcelo Odebrecht. El juez también hizo referencia a la compra de testigos/audios en el caso Madre Mía donde se imputan al Capitán Carlos (OH) asesinatos y violaciones de derechos humanos.

“Curioso” es que a aquellos que les gusta lavar banderas no hayan salido a lavar ninguna ni por Madre Mía, ni por los millones recibidos. La izquierda enmudece cuando le conviene.

La noticia ahora son las visitas de Kenji, criticadas o no, al ex presidente Humala, quien siempre tuvo duras palabras contra su padre. Almorzó con Humala y le entregó una casaca de AF; parece ser el nuevo conciliador. ¿Qué dirán FP y Keiko? Siendo el congresista más votado e hijo de AF, es un gesto político que tendrá consecuencias. Acaba de ser suspendido por su partido por 60 días.

La sentencia da señales contra la impunidad, pero también desprestigia al país tener tantos presidentes procesados. “¿Tan difícil es caminar derecho?”… (Twitter de Nadine, 2011).