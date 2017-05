Alfredo Ferrero: ¿Indulto que saca ronchas?

Mientras que el ex presidente Fujimori esté en la cárcel, el indulto siempre será parte de la agenda política del país. En este caso, el tema fue colocado por el Ejecutivo, las declaraciones de PPK y el mismo Bruce. La iniciativa legislativa de arresto domiciliario presentada por el congresista Vieira, elegido por PPK pero más fujimorista que algunos congresistas elegidos en Fuerza Popular (FP), fue polémicamente archivada con los votos de FP.

Algunos especulan: ¿la propuesta del Ejecutivo fue concordada y pretendía dar señales de “pasar la página” (llamamiento a raíz del homenaje a los héroes “Chavín de Huántar”)? ¿Pretendía generar divisionismo en el fujimorismo?, lo que no era necesariamente un escenario previsible, a pesar de Kenji y sus declaraciones con diferencias en varios temas.

El archivamiento del proyecto de ley al ojo público desnuda una división no admitida por el fujimorismo: Keikismo vs. Albertismo (que parece hoy representa Kenji). Es mejor el arresto domiciliario que la prisión. Más allá del tema humanitario y los 11 años de prisión, para muchos, y me incluyo, una sentencia de autoría mediata de Fujimori es bastante discutible. En la última encuesta, el 59% está a favor del indulto, mientras el 38% en contra.

El indulto es potestad del presidente y legalmente posible, lo que sopesan los políticos son las consecuencias de la decisión. Los opositores (la izquierda) nunca serán aliados de PPK aunque hayan votado por él. La sorpresa es que ahora parece que el fujimorismo luce dividido y realiza cálculos políticos. De salir Fujimori de la cárcel, por edad y estado de salud, es improbable que active su vida política. Dadas las circunstancias actuales, quien más podría “beneficiarse” políticamente sería Kenji ante las posturas adoptadas por la bancada liderada por Keiko. Los anti y otros partidos políticos estarían felices con un fujimorismo dividido.