Alfredo Ferrero: ¿Un gol para PPK?

PPK podría anotar un gol, políticamente hablando, si decidiera que el Perú no organice los Juegos Panamericanos 2019.

Antes de los desastres naturales presentados en el norte y sur por las lluvias (inundaciones, daños en infraestructura, familias damnificadas, etc.), ya se discutían los pros y contras de esta organización, que costaría S/4,200 millones. En esta coyuntura, PPK tiene la posibilidad de revaluar el escenario y justificadamente excusar al país de este compromiso, cuyos beneficios ya eran dudosos.

Se trata de “inversión” o “gasto” cuantioso que, según patrones repetidos en otros países, suele incrementarse en 25% (llegaría a US$1,500 millones). Esta cifra podría ser utilizada en otras necesidades, en un país que le falta casi todo y donde es necesario priorizar. Obras de Panamericanos ya tienen atraso importante y podrían afectar la buena organización e “imagen” del Perú.

¿Cuáles serían los beneficios para el país? 1) ¿Resultados deportivos? Viendo historia reciente del Perú, no se perciben que estos logros sean posibles “solo” por ser organizadores, los resultados obtenidos han sido magros. 2) ¿Nueva infraestructura deportiva? Es relativo, porque podría ser más bien infraestructura deportiva ociosa, hay deportes que no tienen arraigo en nuestro país. Parte de los recursos de los Panamericanos se podría utilizar para mejorar la infraestructura deportiva que realmente se usaría. 3) ¿Publicidad país? Los Panamericanos no tienen mucha publicidad mundial, solo regional, y no alcanzan la dimensión de un Mundial, las Olimpiadas, ni siquiera la Copa América. 4) ¿Turismo? Habría que calcular cuántos turistas vendrían y, salvo por esas semanas, el balance anual sería casi igual que sin Panamericanos.

La política es de “gestos” y para eso PPK podría vestirse de Guerrero y anotar un gol en esta coyuntura política complicada anunciando que los Panamericanos no van.