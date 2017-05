Alfredo Ferrero: Consecuencias Políticas de El Niño Costero: Summer Breeze

Los efectos económicos e impacto que tendrá en el crecimiento del país el reciente Niño costero está en análisis, pero este ha tenido consecuencias políticas.

El presidente y el gabinete han repuntado en las encuestas, El Niño costero ha dado un nuevo aire. El presidente actuó con liderazgo, algo que se le reclamaba.

Se vio al premier y ministros dividiéndose las tareas en zonas afectadas, asignando responsabilidad y enlazando con la población afectada. Se debe reconstruir pensando en prevención futura y no solo en reparar lo dañado.

Uno de los mayores damnificados ha sido el alcalde Castañeda, afectado por el “desplome” del puente de la Solidaridad. Poca aparición mediática solucionando problemas desplomó también su aprobación.

El Congreso, en un gesto políticamente correcto, suspendió/postergó la interpelación del ministro Martín Vizcarra. Era impertinente que el representante de uno de los sectores más comprometidos con El Niño tenga que asistir al Congreso en lugar de apoyar a la población.

Los gobiernos locales y regionales han sido duramente criticados por la falta de prevención, realización de obras defectuosas y el uso no eficiente de los recursos.

La sostenibilidad de la popularidad de PPK se la dará una reconstrucción efectiva, y prevención eficiente, pero fundamentalmente debe gobernar y dar soluciones a los otros temas: inseguridad, empleo e inversión, en un país dominado por Lava Jato y la corrupción que amenaza con seguir contaminando la agenda.

El Niño costero le dio a PPK la oportunidad de acercarse a la población. Esperemos que esta no sea una brisa de verano (summer breeze). En estas semanas se han colocado en la agenda política temas sensibles como el indulto del ex presidente Fujimori y una interesante propuesta del Ejecutivo sobre la reforma electoral. Ojalá se mantenga un índice decente de popularidad y no sea un “summer breeze”.