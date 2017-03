Alfredo Ferrero: “Alejandro Toledo ensució su gobierno”

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

Alfredo Ferrero integró el Consejo Directivo de Proinversión como ministro de Comercio y Turismo cuando se concedió la ejecución de la carretera Interoceánica a Odebrecht (2005). Como ex funcionario del gobierno de Alejandro Toledo, señala que ello no lo convierte en un cómplice de los sobornos que el ex mandatario habría recibido.

Se sabe, según confesión del ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que la empresa pagó US$20 millones a Alejandro Toledo para beneficiarla con la entrega de la Interoceánica Sur…

Pero no sabemos para qué Odebrecht pagó las coimas, si fue para agilizar los trámites o para la entrega de la buena pro. Eso es necesario precisar, porque si bien Toledo pudo recibir sobornos, eso no nos convierte en cómplices a los que fuimos sus ministros durante su gobierno.

Pero cuesta creer que Toledo haya podido actuar solo si buscaba beneficiar a la compañía…

Sería bueno saber para qué parte del proceso entregó Odebrecht la coima, pero durante el consejo de Proinversión, en donde estuvimos muchos ministros, todo se hizo de manera escrupulosa y legal. No hubo apuro. El 4 de agosto de 2005 se debía firmar el contrato con el consorcio ganador, porque así lo estipulaban los plazos. Ha habido muchos actos en los que pudo intervenir Toledo, pero ese día no ejerció ninguna injerencia en las decisiones que tomó el directorio de Proinversión.

¿Usted no percibió alguna presión de parte del presidente para inclinar la balanza a favor de Odebrecht?

Yo puedo hablar por mí, y Toledo jamás me habló de la Interoceánica. Conmigo sí conversaba para sacar adelante el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Había muchas prioridades para el presidente, pero nadie se imaginaba que la prioridad estaba atada a una coima. Cómo se iba a pensar que, porque la Interoceánica era de interés, sería un proyecto corrupto. Las cochinadas de Toledo se quedan con él y, si tiene que ir a la cárcel, que se vaya adentro.

Hubo, sin embargo, acciones del gobierno que terminaron beneficiando a la empresa brasileña, como la exoneración del control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

La exoneración se dio al amparo de la ley, la que permite aplicar esta norma cuando un proyecto es de interés nacional y fue el Congreso el que declaró la obra con esta categoría. En otras palabras, fue el Parlamento el que dio la luz verde para continuar con la Interoceánica.

*No obstante, la ejecución de la Interoceánica terminó generando más gastos al Perú. El año pasado, las exportaciones a Brasil por esta vía apenas representaron el 2% del total de envíos a ese país. *

La carretera no solo sirve para las exportaciones, porque también tiene como objetivo unir a los pueblos de la región. No fue pensada para hacer envíos de productos. Una carretera no se hace pensando en el comercio, sino en mejorar la infraestructura.

Pero la carretera terminó costando más de US$3 mil millones cuando se había acordado en US$1 mil millones. Eso es perjuicio para el Estado.

El problema no está en la Interoceánica, sino en la corrupción que pasó después. La obra se hizo porque era necesaria, pero cuando se inició, no tenía el costo con el que terminó. El directorio de Proinversión no firma adendas ni las negocia. Los que lo hacen son los sectores, como el Ministerio de Transportes y el de Economía. Proinversión, una vez que adjudica la buena pro, culmina con su función.

¿Cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que aclarar mejor su participación, como ministro de Economía y luego premier de Toledo, en la firma de normas que terminaron beneficiando a Odebrecht?

El mandatario tiene que fijarse que sus actos deben alentar al crecimiento del país, porque percibo que la corrupción de Odebrecht está dejando la economía semiparalizada. No podemos alcanzar una cifra de crecimiento muy baja al final de 2017 o inferior a la proyectada. Kuczynski tiene que aclarar las cosas que tienen que ser esclarecidas, ya dijo que no ha recibido dinero de la empresa. Mientras no se pruebe lo contrario, tenemos que creerle al presidente.

Lo que han provocado los descargos del abogado Juan Monroy, quien aseguró no haber emitido el informe el que Proinversión se basó para permitir a Odebrecht adjudicarse la obra en la fecha señalada, es que no será fácil creer en los involucrados…

Eso es lo que no entiendo. Ya se mostró el cargo de recepción del informe con fecha 4 de agosto de 2005, se publicó el mismo reporte legal, la factura, hay siete firmas de ministros, ¿y aun así se puede creer en alguien que no ha mostrado ninguna prueba de lo que está diciendo? Quizá el doctor Monroy se equivocó y creo que debe reconocerlo.

¿Cree que hay otros funcionarios involucrados con el pago de sobornos durante el gobierno de Toledo?

Se conoce que Toledo ha recibido el dinero. Si lo ha compartido con alguien más, solo lo sabe él. Lamentablemente, este señor no solo ensució una obra, sino también su gobierno, que tenía muchas cosas buenas.

Autoficha

“Soy Alfredo Ferrero y me desempeño como consultor internacional, y además soy experto en negociaciones. Tengo una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard y tengo estudios en la Universidad de Georgetown. Soy abogado graduado por la Universidad Católica”.

“El Perú es un país que ha carecido de planificación históricamente, aquí las cosas se hacen de acuerdo a la coyuntura y al programa de gobierno del presidente de turno. Hay que saber dónde invertir y en infraestructura hay que tener prioridades”.

“A pesar de la mala publicidad que se le hace actualmente a la Interoceánica, una última encuesta del diario Gestión señala que un 63% de peruanos la aprueba. Que pregunten a la gente de Madre de Dios, Puno y Cusco sobre esta obra, a ver qué respuesta tendrán”.