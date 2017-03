Alfonso Grados: "Daremos trabajo en las zonas afectadas"

Katherine Maza

Tumbes ha sido una de las zonas del país más afectadas por El Niño costero. Ha visto interrumpida su principal vía de acceso, el traslado de productos y sus principales actividades económicas. Perú21 conversó al respecto con Alfonso Grados, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), encargado de coordinar las acciones en esta región.

¿Cuáles son los trabajos que viene realizando el MTPE en Tumbes, región asignada a su cartera?

Ante el encargo del presidente y premier, he estado trabajando con el gobernador regional y los alcaldes, e insertándome en las reuniones del COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional) que hemos montado para atender esta situación. Hemos provisto apoyo cívico, humanitario y económico para que la producción pueda fluir hacia otros mercados. Tumbes está incomunicada con el resto de la costa por los rompimientos en la Panamericana Norte. Hemos establecido puentes aéreos y marítimos, han entrado embarcaciones y aviones con ayuda humanitaria y hemos podido trasladar personas y productos.

En el caso de las actividades económicas y productos, ¿cómo han venido manejando el traslado de estos ante el bloqueo de las carreteras?

Tumbes a nivel económico depende del turismo, la pesca, la agricultura y el comercio. En el caso del turismo, este está muy afectado; ha caído casi 70% por el riesgo de que hayan más lluvias y se genera una situación incierta en torno a esta actividad. Por ejemplo, hemos estado en Puerto Pizarro y en Zorritos y vemos que hay claramente una afectación a las comunidades. Luego tenemos la agricultura, la cual tiene un serio problema de traslado de productos. El limón y los bananos no estaban saliendo adecuadamente.

¿Qué hicieron?

Hemos hecho embarques vía aérea y marítima, trasladando parte de los productos hacia Lima y la zona costa central del Pacífico. Han habido determinados puentes aéreos y marítimos que han trasladado aproximadamente entre 40 y 50 toneladas hacia estas zonas.

El banano es uno de nuestros productos de exportación, ¿el traslado vía aérea o marítima no ha generado un incremento en los costos y precio final de este producto?

Tenemos que tener en cuenta los costos y el precio del producto en el mercado. En muchos casos, (los costos) han sido cubiertos con apoyo de empresas privadas o de terceros que nos han ayudado en el traslado, pero en otros, donde esa cobertura no ha sido posible, tenemos que ver qué producto amerita ser trasladado. Sin embargo, esa decisión no está en nosotros como ministerio, sino a cargo del gobierno regional que, reunido con los agricultores, ganaderos y pescadores, ha tomado determinaciones en qué casos corresponde hacer los traslados.

¿Qué otras actividades se han visto afectadas?

He estado recorriendo las zonas comerciales más importantes. En Aguas Verdes, el punto de mayor contacto de Tumbes con la frontera, hay muchísimo flujo de personas desde Ecuador. Esta zona ha sufrido, pero no tanto porque es un comercio más transitorio. En el caso de la pesca, esta ha sufrido más. El alza de la temperatura del agua en las costas de Tumbes ha sido fuerte y ha alejado ciertas especies de pescado, bajando el nivel de captura. Hemos trasladado algo de langostinos y pescado a los mercados… Se están trabajando medidas de corto plazo, a la espera de que concluya El Niño, ojalá en abril, y que en algún momento se normalicen las cosas para recuperar conectividad con el resto del país.

Tengo entendido que su sector cuenta con un Plan de Trabajo Temporal para los damnificados, ¿en qué consiste este plan?

Tenemos Trabaja Perú, un programa regular y promotor de empleo que opera con total normalidad en el país. Este tenía originalmente para este año un presupuesto de S/85 millones, ahora lo hemos ampliado con S/65 millones adicionales que van a ser utilizados para programas de trabajo temporal y mano de obra no calificada, en concordancia con los gobiernos locales, y para las zonas de emergencia. Inicialmente solo esperamos generar 20 mil puestos temporales, pero con la ampliación del presupuesto se empleará a otros 20 mil peruanos que fueron afectados por El Niño.

Para los siguientes años, ¿se manejará un presupuesto similar?

Son S/150 millones (en total) para este año, pero nuestra expectativa como ministerio es que el programa tenga muchas bondades sociales, de alivio económico y cercanía con los gobiernos locales. Creo que el próximo año deberíamos partir de esa base y ojalá podamos crecer en presupuesto.

Finalmente, ¿qué cifras sobre empleo podemos esperar para este primer trimestre y en adelante?

El primer trimestre lamentablemente ya está terminando y el programa recién tendrá efecto a partir de abril (segundo trimestre). El primer trimestre en las zonas de emergencia es complicado. Si bien han habido acciones del Gobierno Central y ministerios que compensarán en parte la problemática de empleabilidad en las zonas de emergencia, es un tema complicado. Confío en que las cosas mejorarán a partir del segundo trimestre y en adelante.

Autoficha

“Estudié Administración en la Universidad del Pacífico, realicé un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez; me desempeñé como vicepresidente de la empresa Backus, además de ser vicepresidente de operaciones de Interbank y dirigente de la Federación Peruana de Fútbol”.

“Se han roto los caminos comunales en la ceja de selva de Tumbes. Tenemos más de 30 caseríos que están incomunicados y que ya vienen recibiendo permanentemente apoyo a través de un puente aéreo que hemos establecido con el Ejército”.

“Entre bananos y limones, Tumbes produce al día más de 400 toneladas y lo que podemos movilizar en los puentes aéreos, por embarques, son pues entre 10 a 15 toneladas. Tenemos un problema serio, urge la rehabilitación de la Panamericana”.