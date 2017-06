Alfonso Grados: "Cada vez son menos los jóvenes que trabajan"

Hace tres meses, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto que ha sido bautizado como la ‘ley Pulpín 2.0’, y que tiene como finalidad impulsar el empleo juvenil. Ante las críticas a esta propuesta, y una primera marcha que se llevó a cabo hace una semana, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, salió a defender la iniciativa del gobierno, e indicó que “no se puede tener la discusión paralizada”.

La propuesta que ustedes han presentado no ha tenido buena aceptación en el Congreso.

La llamada ‘ley Pulpín’ anterior, que no me gusta calificarla así pero para que se entienda, tenía la misma finalidad que la nuestra, pero quitándole derechos laborales como, por ejemplo, darles media gratificación a los jóvenes. La nuestra les permite tener los mismos derechos que todos los trabajadores, pero para facilitar su contratación se le da al empleador un crédito al pago de Essalud para que los tres primeros años de empleabilidad de ese joven –el 9% del seguro social que le corresponde– lo pague el Poder Ejecutivo y no la empresa.

La crítica va por esos tres años, los que se garantizan. ¿Por qué no más?

Efectivamente, la propuesta dice tres años. Si después de esos tres años no se le renueva el contrato, la norma lo ampara con todos sus beneficios como a cualquier trabajador. Tampoco se puede dar una subvención para toda la vida, y yo estoy seguro de que los jóvenes demostrarán su empleabilidad para que se les renueve.

¿No generará esto que despidan a personas que tienen tiempo en la empresa?

La norma no permite hacer eso. Es más, tiene varios candados que nosotros chequearemos, y si no cumplen con las especificaciones, el empresario perderá el crédito y tendrán que devolver lo que hemos pagado por Essalud hasta el momento.

¿El pago que hará el Ejecutivo por Essalud no sería un beneficio para la gran empresa más que para el joven?

Yo lo que estoy buscando aquí es empleo para los jóvenes. No quiero beneficiar a ninguna empresa. ¿Quiénes contratan a estas personas? La grande, mediana y pequeña empresa, no las micro, así que tengo que concentrarme donde se genera el empleo y buscar bolsas importantes de trabajo. Posteriormente, sacaremos normativa relacionada con las contrataciones de las microempresas.

¿Y el impacto a Essalud?

Se dice que el Estado tiene una deuda con Essalud y con nuestra propuesta lo perjudicaría, pero de esa deuda, menos del 2% les pertenece a los ministerios, pues la mayor cantidad de esta es de los gobiernos locales y regionales. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, sí tendrá un costo de entre S/60 millones y S/70 millones al año para encargarse de cubrir ese 9% por cada trabajador contratado por esta iniciativa.

¿Entonces, no van a variar su propuesta pese a las críticas?

Si en la discusión de esta propuesta surgen algunas iniciativas, se tendrán que evaluar, pero no podemos tener una discusión prolongada porque, cada mes que pasa, son menos los jóvenes que trabajan, y ya pasaron tres meses. Además, muchos en la marcha hablaban de recorte de la CTS, de las vacaciones, pero la norma no recorta nada.

Cambiando de tema, se dice que en el Perú hay sobrecostos laborales.

El sobrecosto laboral en nuestra economía está sobredimensionado. Por ejemplo, se tipifica a la gratificación como un sobrecosto, y no lo es. Yo no voy a bajar costos quitando gratificaciones o vacaciones, o manteniendo el sueldo mínimo congelado, pero sí debemos buscar mecanismos para que el ciclo laboral se dinamice y consigamos mejoras.

¿Quiere decir que aumentará la remuneración mínima?

Naturalmente va a subir. Es evidente que la remuneración mínima vital debe, periódicamente, ser reajustada, porque es un elemento que incorpora varios factores, como el costo de vida, la productividad laboral y el crecimiento económico del país.

¿Para cuándo se daría este incremento?

Después del 28 de julio voy a convocar a una comisión técnica especializada del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para hacer una evaluación. En el segundo semestre corresponde que tengamos una postura sobre una modificación del sueldo mínimo que salga del trabajo técnico de esta comisión.

¿Aún no se puede hablar de estimados, entonces?

Todo dependerá de esta evaluación, que incluye los elementos mencionados, como el costo de vida, productividad y crecimiento. La propuesta se verá en el Consejo de Ministros, donde se tomará la decisión.

¿Cuál es la meta del sector en cuanto a productividad?

Tengo como meta generar un incremento de entre 18% y 20% de la productividad laboral promedio del trabajador, y todo esto redundaría en un incremento del 30% del sueldo promedio de esa persona.

Por otro lado, ¿cuándo sale la lista de ceses colectivos de los trabajadores estatales del gobierno de Alberto Fujimori?

Se está cerrando, pero antes del 28 de julio debe salir. Anteriormente se han incorporado entre cuatro mil y seis mil trabajadores. Veremos a cuántos se incorporan en esta lista.

Autoficha:

“Además de mi función como ministro, el Gobierno me ha encargado también coordinar la visita del papa Francisco. Él llega a Lima el 18 de enero en la tarde, el 19 realizará actividades en Puerto Maldonado, el 20 en Trujillo y el 21 en la capital; de ahí se retirará”.

“Se priorizarán actividades como los encuentros con los jóvenes, las misas masivas, porque el Papa quiere tener acceso a la población. También tendrá actividades propias de la Iglesia, así como otras en Palacio de Gobierno y en la Catedral”.