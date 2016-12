Alfonso Baella: "PPK ha demostrado capacidad de liderazgo"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), continúa con la ronda de diálogos con los líderes de los partidos políticos representados en el Congreso. ¿Cuánto ayudarán las tertulias? Este es el análisis de Alfonso Baella.

¿Cuán importantes son los diálogos que está sosteniendo el presidente?

Son un recodo, un valle de tranquilidad, que el gobierno necesita para poder reenfocar su estrategia política.

Pero, generalmente, en esta época del año no hay mucha bulla política.

Sí, pero estamos en un año electoral. Venimos de una consagración de alto octanaje y de gran intensidad y, en ese sentido, la excesiva beligerancia ocurrida en la campaña del 2016 trajo un distanciamiento en actores que son, en la práctica, cercanos. Son más cercanos Pedro Pablo con Keiko (Fujimori) que Pedro Pablo con la izquierda. Gracias a Dios, siendo la Navidad siempre hay un momento para la reflexión, se ha logrado un proceso de diálogo y convergencia más intenso en las últimas horas.

¿Los diálogos, sobre todo el que sostuvo PPK con Keiko Fujimori, deben ayudar a cerrar el capítulo electoral?

Más importante que cerrar el capítulo electoral es abrir el capítulo de la convergencia por el país. En ese sentido, la presencia del cardenal (Juan Luis Cipriani) es muy importante, es trascendental, y coloca la línea de base de lo que debería ser un acuerdo, no un cogobierno, en la dirección de las políticas públicas para que los beneficiarios seamos los peruanos.

¿No cree que la mediación del cardenal, en vez de ser positiva, debilita al presidente Kuc-zynski?

Yo no creo que aceptar la invitación de un buen amigo sea una debilidad. Creo que quienes atacan a la persona de Cipriani o a lo que representa Cipriani lo hacen, básicamente, por fobia.

¿Fobia a qué?

Una fobia a Juan Luis Cipriani, porque tiene un estilo que desaprueban, y también una fobia hacia lo que él representa en la Iglesia Católica. Pero creo que PPK ha demostrado que tiene capacidad de liderazgo, porque solo un líder es capaz de cruzar los escenarios que él cruzó para sentarse a conversar como lo ha hecho con Keiko.

Si PPK y Fujimori tienen más coincidencias que diferencias, ¿a qué se debió la confrontación?

Yo tengo la impresión de que el presidente y su equipo de gobierno han estado rodeados de un grupo de personas que necesitan la confrontación, necesitan polarizar, y viven del antifujimorismo y de los antis en general. Ese discurso, quizás, en algún momento ha sido adoptado por el presidente porque, justamente, no tiene una base ideológica o política que la sustente en un partido. Entonces, el anti, que tiene un despliegue importante, podría ser su soporte.

¿Quiénes están en ese sector que necesita la confrontación?

Mire, poner nombres y apellidos es darles una relevancia que no tienen. Me parece que señalar el hecho es lo importante.

¿Pero de qué sector vienen: del Congreso, del Ejecutivo…?

Es que hay parlamentarios que están cerca de Pedro Pablo, de su propia bancada, que lamentablemente creen que sus agendas personales son más importantes que las del país. Ahí está el problema. Y hay personas que alimentan el enfrentamiento y los odios, y que, además, viven dentro de una posición política irreflexiva y que alucinan a los fujimoristas. Yo creo que eso es un error.

¿Y no existió confrontación también del lado del fujimorismo?

También hubo algunas voces que pudieron ser moderadas de otra manera. Lamentablemente, han primado los extremos, y los extremos nunca son buenos.

¿Qué espera de los demás diálogos que sostuvo y sostendrá el presidente?

Yo espero cosas muy interesantes de Acción Popular, del Partido Aprista y de Alianza para el Progreso (APP), pero creo que hay menos que esperar del Frente Amplio, porque tienen una agenda que va en oposición absoluta con el camino que el 10 de abril la población decidió en las ánforas al hacer pasar a PPK y Keiko a la segunda vuelta. El peruano ha descartado esa posibilidad en lo absoluto. El país va en un sentido y el Frente Amplio va en el sentido opuesto.

Pero el Frente Amplio colocó incluso más congresistas que el partido de gobierno. Su propuesta electoral tuvo más acogida…

Sí, pero, ¿cuál es la propuesta del Frente Amplio? ¿Han hecho algo frente al problema que tenemos con la minería? En lo absoluto. O sea, su propuesta es paralizar al país. Lo que tiene como bandera no es reducir la pobreza y aumentar la clase media, sino paralizar las cosas. Lo único que saben hacer es marchas, que cada vez son menos concurridas, porque la gente quiere trabajo y el Frente Amplio no es capaz de dar una propuesta para generar empleo.

¿El diálogo con el Frente Amplio será o no productivo?

La democracia implica escuchar a todas las partes, pero si me preguntas si yo creo que de esa conversación saldrá algo, te diría que cero. Escucharlos no significa que voy a tomar alguna de sus ideas descabelladas.

Autoficha

“Estudié Derecho y Ciencias Políticas. Tengo varias especializaciones en el campo de la tecnología de la información y de la administración, y estoy estudiando una maestría de gobierno, pero lo relevante es que desde los 8 años estoy en el campo de la comunicación”.

“Estamos ante un Congreso que tiene mayoría de oposición al gobierno. Antes el Congreso era como una aduana y aprobaba todo sin chistar. La situación de control político actual aparece casi por primera vez en la historia del Perú”.

“Hay una serie de propuestas de los otros partidos que sí vienen, de manera interesante, a sumarse a lo que pueda hacer Pedro Pablo Kuczynski como gobierno. Este diálogo pone sobre el tapete el deseo del presidente de dialogar. Y esa intención es plausible, hay que resaltarla”.