Aldo Mariátegui: ¿Y Verónika sobre Venezuela?

-¿Han leído por allí algún comunicado de las organizaciones peruanas de derechos humanos que condene lo que sucede en Venezuela? ¿Aprodeh? ¿IDL? ¿La Coordinadora de DD.HH.? ¿Algún contundente artículo de Rocío SS, Nelson Manrique, Sinesio López, César Lévano, Sigrid Bazán, Pancho Soberón, Ernie de la Jara, etc., al respecto? ¿Algún coleguita puede preguntarle a Verónika Mendoza sobre Venezuela? ¿A Glave?

-Me escribe una fuente: “Mienten los rojos cuando aseveran que el país no ha progresado. En diciembre de 1999, ARAPER organizó un almuerzo y me tocó sentarme al lado de la dueña de aquel entonces de la BMW. Le pregunté cuántos automóviles había vendido ese año y me contestó: ‘35’. ¿Y cuántos había vendido su rival europeo más cercano? Me retrucó: ‘32’.

El mercado de todo tipo de autos cerró en 1999 en el Perú con la cifra de 28 mil unidades vendidas para los 25 millones de habitantes de aquel año. Hoy se bordean los 240 mil autos… El año pasado, BMW vendió 198 unidades solamente en un mes (noviembre). Si alguien en ese almuerzo de 1999 en ARAPER nos hubiera dicho que solo el segmento premium de autos vendería más de 5 mil unidades en un año, como parece que será en este 2017, todos nos habríamos muerto de risa.

Otro dato para tus rojos: el presupuesto público de 2004 fue de S/44 mil millones. Este año será de S/142 mil millones. ¡Casi el triple! ¡Los peruanos deberían tener una foto de China en la sala de sus casas! Sin ese descomunal rally en los precios de los minerales y sin esa ortodoxia económica que Fujimori implantó, y que felizmente mantuvieron sus sucesores, el Perú aún sería esa economía subsahariana de 28 mil autos al año. Y seguramente el país estaría aún mucho mejor de no haber sido tan brutos de elegir a Humala”.