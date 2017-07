Aldo Mariátegui: ¿Y su Lula, izquierda peruana?

La condena a nueve años de prisión impuesta ayer a Lula es el mazazo terminal a la izquierda latinoamericana, pues: A) Se les cae definitivamente el eterno ser “la conciencia moral de la sociedad”. No solo son unos rateros iguales a otros, sino hasta han resultado peores por escalas e hipocresía (me imagino que pronto Cristina K y Correa tendrán problemas similares). B) Se evapora así el gran referente heroico que habían creado para LatAm tras el ya completo desprestigio de Fidel Castro, los sandinistas y de Hugo Chávez: su ejemplar Lula resultó un mafioso montesinistoide que movió millones para corromperse él, su Brasil y países ajenos, en complicidad con sinvergüenzas constructoras locales, además de saquear Petrobras y el BNDES. ¿Campodónico, Francke y demás economistas rojos locales nos volverán a poner de ejemplo al “modelo lulista brasileño de desarrollo”? C) Se prueba que el doble rasero no es eterno. La izquierda se hizo la loca años atrás cuando se descubrieron las primeras tramas de corrupción en Brasil, cuando su Lula –mismo Montesinos– sobornaba mensualmente a muchos congresistas de la oposición, con esa propina mensual apodada “la mensalao”, amén de apropiarse de fondos públicos para su partido. Ese escándalo se escondió y se minimizó, solo porque eran de izquierda. D) Y nuestra izquierda ha quedado como palo de gallinero al ahora confirmarse que no vacilaron en TRAICIONAR a su país para ponerse al servicio de los intereses geopolíticos y económicos de un país extranjero (Brasil) y de un político mafioso, recibiendo –¡felices!– cuantiosos fondos para la campaña de Humala y la revocatoria, amén de un publicista mercenario. A ver, ¿qué dicen ahora Glave, Huilca, Villarán, Dammert, Veronika, Lévano, Arana, Manrique, Lauer, etc. de Lula?