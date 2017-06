Aldo Mariátegui: ¿Y Gerardo Saravia, rojitos?

La izquierda chilla por el indulto humanitario al canceroso Fujimori, pero se olvidan cuando Paniagua y DGS indultaron humanitariamente, por recomendación –entre otros– de Ernie de la Jara (de la ONG IDL) en 2001 al encarcelado por terrorismo Gerardo Saravia por diabetes. Saravia después entró a trabajar en la revista de la ONG IDL, donde enterito hasta AHORA labora.

- Hasta ahora no entiendo cómo Keiko invitó a sus filas a Patricia Donayre: evidentemente no inspiraba confianza ni lealtad esta Anel Townsend loretana, una camaleona que vistió los colores oliveristas (FIM), toledistas (PP), paniagüistas (AP/FC) y ppkausas antes de ser keikista (y ahora kenjista). Poco criterio de recoger a esta oportunista candidata todopartido.

- ¿Por qué Salvador del Solar y la caviarada no protestaron igual cuando los acomplejados congresistas Apaza y Bienvenido se refirieron así a los blancos (Thorne y Glave)? ¿Es tan malo o no que menosprecien a un blanco por su raza como a un negro (no creo en esa huachafada caviar de llamarles “afros”… ¿acaso los blancos son “euros”?)?

- Al margen de las críticas válidas a Castañeda, qué tal caparazón se manejan los villaranistas Augusto Rey y Hernán Núñez de hacerlas precisamente ellos, partícipes de la peor gestión edil limeña en décadas (y ya viene OAS). ¿Estos conocerán la palabra “vergüenza”?

- Alguien que no va a votar por su hermana, siendo del mismo partido ambos, en una elección tan cerrada, me es despreciable, al margen de su color político: no aguanto a los felones. Y tampoco detecto en Kenji una capacidad intelectual mínima como para presidir el Congreso (a pesar de que la Solórzano llegó allí). ¿Que fue el congresista más votado? ¡A mí me preocuparía ser el congresista más votado en un lugar de “desconcertadas gentes” como es el Perú!