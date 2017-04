Aldo Mariátegui: ¿Y Favre? ¡Bien, gracias!

Tras conocerse esta denuncia sobre participación de Luis Favre en los sobornos del Callao, no entiendo cómo aún nuestra Fiscalía permanece tan pasiva con él. Favre conoce perfectamente todos los entretelones sospechosos de varias campañas opacas (presidencial de Humala, revocatoria de Villarán) y que no se tomen medidas contra él refuerza la convicción de muchos de que desde el Estado no se quiere investigar ni sancionar a fondo la corrupción brasileña porque demasiada gente importante está metida.

- “Nunca es tarde para arrepentirse”, sostuvo Enrique Bernales sobre el 5 de abril. Tiene razón, pero me gustaría escucharle si él se arrepiente de haber sido velasquista o de haber sido uno de los principales impulsores de la ley de estatización de la banca, que tantos problemas trajo. A la izquierda criolla le gusta hablar del 5 de abril, pero soslaya al 3 de octubre, que nos trajo una dictadura militar que arrasó con el país.

- Uno pensaría que la lección de evitar residir en una zona peligrosa estaría superlativamente aprendida si un huaico te arrastra una gran distancia, te hace tragar lodo y sobrevives de milagro. Sin embargo, Evangelina Chamorro ya anunció que reconstruirá su casa en el mismo lugar…

Muy bien, es adulta y conoce –de primera mano– lo que le puede volver a ocurrir. Y desalojar a gente que está en la misma situación a la fuerza sería una tarea titánica, conflictiva y que se prestaría para la demagogia. Tanto Evangelina como todos aquellos que irresponsablemente opten por permanecer viviendo ilegalmente en zonas peligrosas que firmen un documento donde declaren que asumen todos los riesgos y que no le van a pedir un centavo al Estado si vuelve a pasarles algo: la necesidad tampoco puede justificar la necedad.