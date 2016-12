Aldo Mariátegui: ¿Y esa prensa neochicha zurda?

No pasa un solo día sin que LR y la izquierda en general se quejen de los “fujitrolls”, sean estos privados, sean estos supuestos funcionarios públicos. Les entiendo, pero jamás observé la misma indignada reacción de Mohme y sus chicos cuando durante el régimen humalista y la municipalidad villaranista todos aquellos que no éramos de izquierda fuimos implacablemente zarandeados por unos pobres diablos rojos, al parecer vinculados a la PCM, a Palacio o a la comuna. ¡Allí sí que La República (¿una ex colaboradora suya no andaba metida?), otros medios y los rojos andaban calladitos! No les hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti y no grites “¡foul!” después de que tus amigos anduvieron repartiendo impunemente patadas: sóbate y sigue jugando.

Y sería interesante que el Congreso y Castañeda investigasen sobre lo que pasó al respecto en esos lares: la derecha suele ser bastante perdonavidas, por no decir cojuda, ante una izquierda que es ferozmente cruel en sus denuncias e investigaciones. En la PCM humalista hubo una escandalosa asignación política de la publicidad estatal, que Hildebrandt denunció varias veces, identificando a las dos funcionarias humalistas que destinaban nuestros impuestos a un canal abierto casi clandestino y a dos diarios marginales (uno ya está extinto; fue antes toledista y villaranista) que defendían al régimen humalista. ¿Ya se olvidaron las infames y subsidiadas portadas de cada uno de ellos, donde por un mes entero se dedicaban a atacar, hasta soezmente, a García y luego a Keiko, y así sucesivamente?

Para finalizar: ¿a ustedes les parece normal que ayer Diario Uno describa la reunión PPK-Keiko en su portada como “La mafia impone sus condiciones”. Después pintan a su director César Lévano como “un gran periodista”. No jodan…