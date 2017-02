Aldo Mariátegui: ¿Y Blue Bay, Eliane?

Los memoriosos recordamos a un grupo de caviares que, a modo de protesta y hostigamiento, ponían bolsas de basura (“pon la basura en la basura” se llamaba el “operativo”) en la puerta de las casas de conocidos fujimoristas (sin ninguna sentencia condenatoria), como Martha Chávez, durante las postrimerías de ese régimen. Se hacían llamar “Colectivo Sociedad Civil” y eran encabezados por mi amigo Jorge Salazar Cussianovich, que luego llegó a ser uno de los principales asesores de Nadine en Palacio. Me pregunto si Coco y sus amigos caviares (el costumbrista criollo Eduardo Adrianzén, los tan conocidos artistas Gustavo Buntinx y Fernando Bryce, etc.) dejarán ahora basura en la puerta de Nadine; de los Toledo/Karp; de Villarán y sus regidoras Glave y Huilca, de Gregorio Santos o de Verónika Mendoza por los tratos o cercanías de estos con constructoras brasileñas, financiamiento chavista o letras en libretas, según el caso específico. También si Coco colocará otra vez “el muro de la vergüenza” (un arbitrario panel con fotos de fujimoristas) durante varios meses afuera del local del Poder Judicial, esta vez con las imágenes de su ex jefa Nadine y los políticos mencionados. Y si el gran intelectual Víctor Vich les dedicará otro libro. Si fue para un lado, también le debe caer al otro: es lo justo, digo.

- Ahora que Karp también se ha puesto memoriosa, sería oportuno que resuciten las investigaciones sobre su ONG Pacha por el Cambio (sin alusiones personales) y su extraña offshore panameña Blue Bay International, donde hubo indicios de depósitos raros… A ver si sus abogados César Almeyda y Bieto Quimper se animan a contarnos qué pasó allí.

-¡Qué rico que Marco Arana haya botado así de feo a Abraham Valencia de esa chamba congresal! Por lo que le conozco, confieso que me alegro. Y no sea llorón.