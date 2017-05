Aldo Mariátegui: Vilcatoma sobre Madre Mía

Interesantes estas reflexiones hechas ayer a Expreso por la ex procuradora y ahora congresista Yeni Vilcatoma: “Resulta indispensable la creación de la comisión investigadora del caso Madre Mía (…) para desentrañar los actos no solamente de vulneración de los derechos humanos, sino también los actos de corrupción que tuvieron como fin blindar y lograr la impunidad de los responsables en manos de jueces y de fiscales (…) el fiscal Víctor Cubas Villanueva, encargado del proceso seguido contra el señor Ollanta Humala, emitió un dictamen no acusatorio y prevaricador. Esta omisión es grave, pues estableció que no existían elementos para establecer vinculación entre Ollanta Humala y el ‘capitán Carlos’ ni elementos de convicción o de prueba necesarios para ingresar a una etapa oral, cuando se tenía una serie de declaraciones que ameritaban que se pudiera ingresar a una etapa de juicio oral (…) advertir lo que han hecho magistrados como César San Martín, quien, lejos de haber declarado la nulidad de este proceso y ordenar al fiscal a emitir un nuevo pronunciamiento, simplemente se limitó a declarar la nulidad (…) En este proceso (…) no hubo una sentencia en la cual se haya establecido la inocencia del ‘capitán Carlos’ (…) Lo que sucede acá es muy grave, pues existiendo todos los elementos suficientes y necesarios para entrar a un juicio oral, los dictámenes del Ministerio Público a cargo del fiscal Víctor Cubas Villanueva y de otros magistrados lo que hicieron fue impedir que Ollanta Humala pasara a un juicio oral (…) Estos magistrados mínimamente ameritan la destitución de los cargos que ocupan, adicionalmente a las responsabilidades penales en las que han incurrido, desde la comisión del delito de prevaricato y otros”.

Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.