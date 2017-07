Aldo Mariátegui: Vayamos a otra “convivencia”

El 90% –menos Mohme, los rojos y los loquitos– esperamos que de esta cumbre PPK-Keiko fluya una tregua política, que por lo menos dure hasta las elecciones regionales y ediles del 7 de octubre del próximo año. Serían quince meses vitales para evitar que este frenazo económico se vuelva en toda una recesión en la regla. Y ya de una vez nuestra política tiene que apreciar el diálogo que genere paz. Aquí por décadas se le criticó a Haya y a Prado haber pactado en 1956 para alumbrar al régimen llamado despectivamente la “Convivencia”, cuando eso lo que le aseguró fueron seis inusuales años de progreso y democracia al país. A la única que nunca le gustó eso fue a la ponzoñosa izquierda, quien tejió toda una leyenda negra sobre ese periodo. Como también les irritó que viejos enemigos políticos como Haya, Odría, Ravines y Beltrán se sienten a almorzar en la casa del parlamentario aprista León de Vivero (diciembre de 1964). Haya justificaba el diálogo con su archienemigo Odría en 1962 con el razonamiento de que a él no le quedaba más que conversar políticamente con quien en las elecciones de ese año había ganado en Lima y había quedado tercero en todo el país, a no mucha distancia (28.4%) de Haya (32.9%) y FBT (32%). No dialogas con quien quieres, sino con quien la realidad te impone. Y para el bienestar del país. Como cuando FBT y Villanueva alumbraron el “gabinete conversado” de Hercelles en mayo de 1968, cuya misión era llevar tranquilamente al país a las elecciones de 1969 y que fue lamentablemente tumbado por el escandalete histérico de la “Página 11”, lo que motivó el nefasto golpe velasquista. Bienvenida sea otra “Convivencia”. Bienvenido sea otro “gabinete conversado”. Y si el indulto trae paz, pues también bienvenido sea. PPK, no sigas defraudando.