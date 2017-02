Aldo Mariátegui: US$5 mil millones de Campodónico

Leo en Caretas hoy que el nuevo gerente de Petroperú ha sincerado de los –ya astronómicos– US$4,100 millones a US$5 mil millones el costo de los trabajos de la Refinería de Talara. Una carísima estupidez más de Humala. Y Humberto Campodónico, el padre de esta infeliz criatura, tiene el cuajo de seguir pontificando y de incluso aparecer esta semana al lado de Verónika Mendoza como su “gurú” económico. ¡Me es increíble la pasividad peruana frente a gastos absurdos y altísimos como este o los Panamericanos!

- Que Heriberto Benitez, un tipo investigado por su cercanía a la “red Orellana” y al detenido gobernador ancashino Álvarez, sea uno de los abogados de Toledo ya supera todos los límites del esperpento. Heriberto fue uno más de esos falsos valores oportunistas que cual hongos aparecieron como héroes de la democracia durante los confusos momentos que acompañaron al declive terminal del corrupto régimen fujimorista. Es muy simbólico por eso verlo ahora al lado de Toledo, otro de esos falsos valores surgidos en esos años. Son tal para cual. Falta nomás la camaleónica ex heroína Anel Townsend al lado.

- Curioso que el ex ministro de Educación toledista Javier Sota no solo haya firmado, en oportuna ausencia de PPK, el infame decreto que eximía del SNIP a las Interoceánicas, sino que años después entró como titular de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape), a los pocos meses (mayo 2013) de que Villarán hubiese firmado con la podrida Odebrecht el contrato “Rutas de Lima” (enero 2013), que tanto impactó en los peajes. ¿Este señor es como Mister Magoo, el protagonista ancianito ciego de ese dibujo animado que no se daba cuenta de todo lo terrible que pasaba alrededor? ¿O es Cool McCool y ama ponerse en peligro?

P.D.: ¡No a los Panamericanos!