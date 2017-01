Aldo Mariátegui: US$400 millones más al tacho

-Hasta ahora no escucho a la villaranista Anel Townsend comentar nada de Odebrecht, Camargo u OAS con Toledo y Villarán, ella que se proclamaba la adalid anticorrupción años atrás. Lo más delicioso sería ver a Mónica Sánchez lavando la bandera brasileña junto al peaje de Puente Piedra, con Gustavo Bueno, Christian Thorsen y otros rojimios antirrevocatoria atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho y cantando el himno brasileño “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas/De um povo heroico o brado retumbante…”, mientras Luis Favre se carcajea de este “país”.

-Algo que pasó desapercibido entre fiestas y decretos es que el Estado le acaba de meter US$400 millones a Petroperú para la Refinería de Talara. Por eso pienso que Humberto Campodónico, esa chochera de Mohme que presidió Petroperú, es el hombre más caro del Perú: el Gasoducto del Sur y Talara, dos proyectos en los que fue el principal promotor, nos van a resultar costando miles de millones de dólares. ¡Que Campodónico nos devuelva a todos los peruanos los cobros extras en la tarifa de luz destinados a financiarle el oleoducto a Odebrecht! Verónika Mendoza, que como congresista votó a favor de esos aumentos y está calladita con el peaje de Odebrecht y la Línea Amarilla de OAS, debería convencer a su carísimo camarada de que haga eso.

-Basadre dictaminó alguna vez que el Ejército era el partido político más antiguo del Perú. Por eso llama a mucha alarma la serísima advertencia lanzada ayer en este medio por Enrique Bernales sobre que ha regresado una politización intensa en este por culpa de Humala y de la pasividad de Pedro Cateriano (que hasta consintió que una promoción infamemente se llame Velasco). PPK se tiene que poner los pantalones con esos resabios humalistas en el Ejército y no ser otro FBT.