Aldo Mariátegui: ¡Por tu Piura, pues Mario!

Si bien Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, el genial novelista siempre resalta que vivió en Piura, tierra donde hizo parte del colegio y donde conoció a Javier Silva Ruete, amigo entrañable suyo. Por eso, su estadía vital en Piura le inspiró la novela “La Casa Verde”, algunos cuentos de “Los jefes” y su obra teatral “La Chunga”. Es por eso que sorprende su pasividad frente al desastre y que no haya tomado acciones más decididas para procurar ayuda, más allá de un lamento público. Con los contactos que tiene en España (y otros países), le bastaría solicitar ayuda a Rajoy o le sería muy fácil coordinar donaciones europeas desde la Madre Patria. No me digan que Vargas Llosa levanta el teléfono y llama a los gerentes de las principales empresas o medios españoles y no van a fluir fondos o bienes para ayudar a su casi natal Piura. ¡Hazte una pues, Mario! ¡No todo es jet-set! Por lo menos, así muchos te perdonaremos por haber apadrinado y haber colaborado a “enyucarnos” a ese desastre llamado Humala (aunque siempre le deberemos haber cambiado –junto a De Soto– la agenda política de nuestro país a finales de los 80 y haber arrinconado la otrora hegemonía cultura-política del rojerío).

-Me informan que una naviera germano-chilena que normalmente cobra US$300 por trasladar un container (40 pies) del Callao a Guayaquil ahora pretende cobrar US$1,700 + IGV del Callao a Paita. ¡No abusen de la desgracia! Para eso NO se ha liberalizado el cabotaje a los extranjeros.

-Mi solidaridad absoluta con el colega Jaime Chincha y su equipo de Willax TV contra la fiscal Geymi Gastañeda Tito (34 Fiscalía), que le ha abierto un disparatado proceso a instancias de la embajada venezolana por… ¡recoger críticas al chavismo de expatriados venezolanos! ¡Faltaba más!