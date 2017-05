Aldo Mariátegui: ¡Tres cambios ya!

Estoy completamente de acuerdo con el sabio artículo de Mónica Delta de ayer: ya se siente imperativo realizar algunos cambios importantes en el gabinete, que de aquí al 28 de julio falta una eternidad y el desgaste y la confusión en el oficialismo ya son siderales. Se necesita oxígeno político, como también descuadrar a la oposición con gambitos.

Algunos cambios caen de cantados: Zavala ya no da más como premier y Olaechea, que ha demostrado saber tender puentes en el Congreso, debería reemplazarle allí en lugar de ir a Produce (increíble cómo PPK desperdicia así a uno de sus pocos alfiles políticos. Cada día me convenzo más de que PPK debe de ser bastante malo en el ajedrez). Otro que también debe salir es Thorne: no solo no ha logrado mover nada la economía durante sus meses de gestión (desperdició tanto el entrar al cargo justo con un nuevo régimen como el cheque en blanco de los decretos que le regaló el Congreso), sino que no ha logrado instaurar una presencia ministerial propia de peso. Thorne ni gestiona ni lidera y menos ilusiona; ya no queda mucho tiempo para evitar una aún evitable recesión. Y el fracaso de Marisol Pérez Tello en Justicia es evidente para todos; allí hay que poner a alguien que sea un consejero zorro y que se ocupe efectivamente del crimen y de los procesos de corrupción, en lugar de tontear con la caviarada por aspiraciones presidenciales. Existen otros ministros “cambiables”, pero no son tan relevantes como estos tres.

Pero PPK no es un audaz veterano como su brillante antecesor Manuel Prado, así que no se va a atrever a dar este necesario golpe de timón, tal como antes se chupó de llegar a un tratado de paz con los naranjas vía el indulto. Y ya se le viene encima el 1 de junio odebrechtiano. En una semana. A persignarse.