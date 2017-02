Aldo Mariátegui: Toledo y San Martín de Porres

Y Toledo sigue pasando piola, a pesar de que ya se cerró el circuito financiero ilegal del caso Ecoteva. ¡Qué tal escándalo! ¿Será porque es tan devoto de San Martín de Porres, ese santo tan venerado en el PJ? ¿Y porque la película Band of Brothers es muy vista en la Fiscalía? No creo esa leyenda de que “PPK le protege porque sabe mucho”.

- Según varias fuentes, el actual funcionario de Ositran José Antonio Gutiérrez Damazo fue quien habría diseñado, cuando laboraba antes en Proinversión, este tan polémico contrato para concesionar Chinchero que tantos dolores de cabeza nos está trayendo. Sería estupendo que, de comprobarse que fue el autor, salga a darnos las explicaciones del caso.

- La corrupción brasileña también llegó a Chile y de manera nuclear: la revista carioca Veja ha revelado que la campaña de la actual presidenta Bachelet recibió dinero de la constructora OAS, la misma firma que renegoció aquí tan ventajosamente la Línea Amarilla con Villarán/Glave/Huilca, y que casualmente traía miles de “dólares negros” a Lima en vísperas de la revocatoria.

Bachelet ya llevaba plomo en el ala, pues su nuera y su hijo ya enfrentaban juicios por pericotes y es cada día más impopular (18% de aprobación) por roja inepta. Para salvarla hay que mandar ahora a Santiago a la linda actriz cómica Mónica Sánchez y que esta le lave la bandera chilena a la socialista Bachelet. Qué la acompañen también los cómicos Gustavo Bueno y Christian Thorsen, siempre cruzando los brazos ambos, tal como hacían en esos carísimos carteles contra la revocatoria.

- El nadinismo sobrevive: me advierten que la ex mano derecha de la pésima canciller humalista Sánchez es ahora la mandamás en Defensa con Nieto. Como el ex toledista y ex humalista Rudy Vega en Sedapal, hay quienes siempre están en todos los gobiernos.