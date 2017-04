Aldo Mariátegui: Thorne frente al Miura

Hace tiempo que el Perú no enfrenta un año tan jodido como el 2017, con un inesperado Niño tan destructivo, que se sumó a factores negativos anteriores: pertinaz caída en la inversión privada (fina cortesía de Humala y de los genios que votaron por él y jodieron así un crecimiento que venía bien. Humala debería escribir un libro, titulado “Cómo paralizar de a pocos a una economía boyante”), un recorte innecesario y demasiado drástico en la inversión pública, el potencial impacto de las revelaciones de Odebrecht (que podría tirarse abajo a…), despilfarros absurdos (Talara, Panamericanos), descenso preocupante de la recaudación de impuestos y un Congreso crispado con el Ejecutivo.

Este toro —un gigante de la ganadería Miura, llamado “2017”— es bravísimo para cualquier ministro de Economía. Así, es crucial que el ministro sea un gran torero y no un buen novillero. Y mi amigo Thorne me está suscitando dudas como “matador”. No sólo porque entró a la arena sosteniendo tercamente ideas absurdas (reducción IGV…), sino porque de arranque se concentró un montón en una para nada urgente emisión/canje de bonos, para luego recortar bruscamente el gasto público (lo que ha originado este PBI anémico de febrero, según Bruno Seminario), apostando a la vez a un “destrabe” que descongestionó poco y a una amnistía para repatriar capitales que no pinta muy exitosa (¿ustedes en su sano juicio traerían todos sus ahorros a un país tan políticamente infantil, donde estos mañana te eligen a un Santos?). En marzo, Thorne quiso enmendar el capote con un paquete reactivador de S/5,500 millones, pero el diluvio mojó su capotazo. Encima, no es un buen comunicador… El “mataor” Thorne no pudo con el capote. ¿Podrá con la muleta? ¡Suerte en la faena (y sin picarse)!